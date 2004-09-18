طرح تحريم اقتصادي انگليس را در مجلس با قدرت دنبال خواهيم كرد

حسن نوعي اقدم نماينده اردبيل و عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت: در واكنش به اقدامات خصمانه انگليس در شوراي حكام انرژي هسته اي و تهيه پيش نويس قطعنامه عليه ايران، يقينا ما مي توانيم اقدامي مشابه و حتي جدي تر از اقدامات آنها انجام دهيم و قطعا بايد موضع گيري محكمي داشته باشيم.

وي افزود:هر كشوري كه بخواهد منافع و مصالح ملي ما را مورد تعرض قرار دهد، مقابله به مثل خواهيم كرد حال مي خواهد اقدام آنها سياسي باشد يا اقتصادي ولي در هر صورت اقدامات آنان را بي پاسخ نخواهيم گذاشت.

عضو هيات رئيسه مجلس با بيان اين مطلب كه اكنون بخشي از اقدامات كينه توزانه انگليس متوجه اقتصاد كشور ماست، گفت: 3كشور اروپايي، به سركردگي انگليس و آمريكا مي خواهند با محروم كردن ايران از انرژي هسته اي ضربه اقتصادي موثري بر پيكره كشورمان وارد آورند كه ما در جهت مقابله به مثل در همه زمينه ها تصميماتي كلان اتخاذ كرده و در بخش اقتصادي نيز با قدرت از طرح تحريم اقتصادي انگليس حمايت خواهيم كرد.

نوعي اقدم با اشاره به اين نكته كه البرادعي و بازرسان آژانس بارها اعلام كرده اند كه مسير حركت هسته اي ايران در جهت صلح آميز است، تصريح كرد: همانگونه كه تمام مسئولين، به وي‍ژه مجلس، با تمام توان خود اعلام كرده اند كه تحت هيچ شرايطي از مواضع به حق ايران در استفاده از انر‍ژي هسته اي عقب نخواهيم نشست، ما در جهت استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي به هيچ وجه كوتاه نخواهيم آمد.