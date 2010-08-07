ماجرای جذب "حسینی" در دانشگاه علامه/ شباهت وزرای اقتصاد احمدی نژاد

حجت الاسلام صدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "دکتر حسینی مظلوم واقع شده است. وزیر فعلی اقتصاد قبل از اینکه وزیر شود درخواست خود برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی را ارائه کرده بود."

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی افزود: "درخواست شمس الدین حسینی برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی مانند دیگران بر اساس قانون و با در نظر گرفتن صلاحیت های عمومی و علمی مورد بررسی قرار گرفته است."

شریعتی با بیان اینکه پرونده شمس الدین حسینی بیش از دو سال در کشمکش بررسی قرار داشته است به مهر گفت: "دو پرونده قطور مربوط به بررسی سوابق دکتر حسینی در دانشگاه علامه طباطبایی موجود است، حال چه کار کنیم که وی وزیر شده است. هیچ جای قانون نداریم که اگر فردی عالم بود و مدیریت اجرایی در سطح بالا بر عهده داشت دیگر نمی تواند عضو هیئت علمی شود."

وی برخی برداشت ها درباره جذب وزیر اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی را برخورد سیاسی دانست و افزود: "نه تنها رانتی در کار نبوده بلکه سوابق علمی و عمومی افرادی که در جایگاه اجرایی بالاتری قرار دارند و خواستار عضویت در هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستند را به صورت میلیمتری بررسی می کنیم تا کسی نتواند بگوید که آنها با رانت به عضویت هیئت علمی درآمده اند."

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: "برای دکتر دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد نیز زمانی که وزیر بود اتفاقی نظیر دکتر حسینی افتاد. دانش جعفری یکروز اظهار داشت که 9 سال است پرونده درخواستش برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی مانند توپ فوتبال بین دانشگاه علامه طباطبایی و وزارت علوم می رود و می آید. وقتی پرونده دانش جعفری به دقت بررسی و صلاحیت هایش احزار شد با جذب وی موافقت بعمل آمد و در حال حاضر نیز عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است."