مردم براي مصرف داروهاي گياهي ، به عطاري ها مراجعه مي كنند

دكتر فرزانه نقيبي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در كشورهايي نظير هند و چين كه طب سنتي از پيشينه طبي برخوردار است از اطلاعات مربوط به اثرات و مصارف داروهاي گياهي را براي درمان دردها به عنوان ميراث فرهنگي و گنجينه اطلاعاتي استفاده كرده و صرف نظر از جمع آوري اطلاعاتي كه ازنسل هاي گذشته به آنها رسيده ، در اين زمينه تحقيقات علمي زيادي را انجام داده اند.

وي ادامه داد: در حال حاضر كشور ما نيز به اين جمع آوري و نيزتحقيق و پژوهش در مورد گياهان دارويي نياز دارد چون طب سنتي ميان پزشكان و متخصصان كشور هنوز ناشناخته است و به صورت علمي و آكادميك با آن برخورد نمي شود.

دكتر نقيبي اظهار داشت: بايد در زمينه اطلاعات و مصرف داروهاي سنتي تكليف مشخص شود اما متاسفانه هم اكنون كسي در اين زمنيه مسئول نيست ، بنابراين اگر بيماري به پزشك مراجعه كند و در خصوص مصرف برخي از داروهاي گياهي نظير" گل گاوزبان" سوال كند، پزشك به علت نداشتن اطلاعات نمي تواند پاسخگوي بيمار باشد و يا نمي داند بايد چه برخوردي با اين قبيل سوالات داشته باشد.

وي ادامه داد: مردم و برخي از فروشنده هاي داروهاي گياهي در عطاري ها تا حدي كمي در زمينه گياهان دارويي اطلاعات دارند كه اين اطلاعات هم از طريق نسل هاي گذشته به آنها منتقل شده است ، اما اين اطلاعات پالايش نشده است تا درستي و يا نادرستي آنها مشخص شود.

دكتر نقيبي گفت: پزشك متخصص طب سنتي در ايران وجود ندارد چون نه تنها رشته تحصيلي با عنوان طب سنتي در كشور وجود ندارد بلكه حتي واحد درسي در اين زمينه براي پزشكان عمومي كشور در نظر گرفته نشده است در نتيجه هيچ كس نمي تواند از كسي انتظار داشتن اطلاعات را در مورد گياهان دارويي داشته باشد .