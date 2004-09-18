جك استراو در گفتگوي تلفني با پاول نسبت به رفتار مذاكره كنندگان آمريكايي در شورا ي حكام اعتراض كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از واشنگتن پست ، اين روزنامه آمريكايي در گزارشي مي نويسد دولت بوش روز جمعه در ترغيب نزديكترين همپيمانان خود و ديگر كشورهاي عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي به افزايش فشارهاي ديپلماتيك بر ايران شكست خورد و در مقابل تنها به يك درخواست براي كاهش داوطلبانه برنامه هسته اي ايران بسنده كرد .

يك پيش نويس قطعنامه كه احتمالا امروز بوسيله 35 كشور عضو شوراي حكام تاييد خواهد شد از ايران مي خواهد كه پيش از برگزاري نشست بعدي شورا در ماه نوامبر فعاليتهاي هسته اي خود را متوقف سازد و همچنين از دولت ايران مي خواهد كه اطلاعات بيشتري را در مورد تجهيزات و تكنولوژي هسته اي خريداري شده از بازار سياه در اختيار بازرسان آژانس قرار دهد .

مقامات ايراني گفتند كه برخي از مسائل مطرح شده بوسيله آژانس را پاسخ گفته اند و براي پاسخگويي به خواسته هاي ديگر آژانس نيز آماده اند .

واشنگتن پست در ادامه مي نويسد در طول سال گذشته آمريكا بسيار تلاش كرد كه پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهد . مقامات دولت بوش ابراز اميدواري كرده بودند كه جلسه اين هفته كه پيش از انتخابات رياست جمهوري ماه نوامبر در آمريكا تشكيل مي شود پيشرفت نشان دهد . اما ديپلماتهاي اروپايي و آمريكايي گفتند كه مذاكرات بيشتر به توهم انجاميد تا توافق . آنها گفتند كه مطمئن نيستند كه آمريكا حمايت كافي را از جانب اعضاي شورا براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت كسب كند .

روز دوشنبه و در آغازمذاكرات تيم مذاكره كننده آمريكا پيش نويس قطعنامه اي ارائه نمود كه بيان مي كرد ايران عهدنامه ان پي تي را نقض كرده است. طرح امريكاهمچنين يك ضرب الاجل تا روز 31 اكتبر تعيين كرده بود كه ايران همه فعاليتهاي هسته اي خود را متوقف سازد .

طرحهاي آمريكا با مخالفت گروهي از اعضاي بانفوذ شامل :انگليس ، فرانسه ، آلمان ، كانادا ، استراليا ، روسيه و چين روبرو شد . اين دولتها معتقد بودند كه بايد زمان بيشتري براي تحقيق قائل شد و يك تلاش ديپلماتيك نهايي را براي ترغيب ايران جهت دست كشيدن از مقاصد هسته اي خود انجام داد .

با اينحال مقامات دولتي گفتند : كه قطعنامه سه صفحه اي يك پيروزي بود چراكه از ايران مي خواهد كه به سرعت همه فعاليتهاي مربوط به غني سازي را متوقف سازد .

اما اين قطعنامه اعلام نمي كند كه ايران عهدنامه ان پي تي را نقض كرده است و لحن سياسي تندي را كه در قطعنامه ماه ژوئن بود و همكاري ايران را محكوم كرد تكرار نمي كند . محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در آن زمان اعلام كرد كه ايران در همكاري كامل با تحقيقات آژانس شكست خورد .

البرادعي در گزارش اخير خود نمره خوبي به همكاريهاي گسترده ايران داد اما هشدار داد كه ايران از تعليق برنامه هاي مشكوك خود منصرف نشود . بازرسان آژانس دو سال گذشته برنامه هسته اي ايران را مورد تحقيق قرار دادند .

حسين موسويان مذاكره كننده ايراني اشاره كرد كه اين قطعنامه بر حق قانوني همه كشورها به داشتن يك برنامه انرژي هسته اي تاكيد مي كند . وي گفت : ايران به عنوان اقدامي جهت اعتماد سازي تعليق فعاليتهاي غني سازي اورانيوم را ادامه خواهد داد .

جان بولتون معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور تسليحاتي پيش از آغاز نشست شورا ، به مدت دو روز با همتايان اروپايي خود مذاكره كرده بود. مقامات آمريكايي اميدوار بودند به توافق و اجماع برسند اما آنها گفتند كه تنها تنشها افزايش يافته اند .

مقامات گفتند : جك استراو وزير امور خارجه انگليس در گفتگوي تلفني با كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا گفت : ديپلماتهاي انگليسي با مذاكره كنندگان جديد آمريكا در آژانس مشكل دارند . رهبري تيم آمريكايي را جكي ساندرز معاون نزديك بولتون كه در ژنو به سر مي برد و مسئول مسائل كنترل تسليحاتي است ، برعهده دارد .

ديپلماتها مي گويند : مذاكره كنندگان انگليس ، فرانسه و آلمان با لحن تندي كه آمريكا مي خواست در قطعنامه باشد مخالفت كردند و با بيشتر جزئياتي كه آمريكا مي خواست در قطعنامه گنجانده شود نيز موافقت نكردند .