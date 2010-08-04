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۱۳ مرداد ۱۳۸۹، ۸:۴۲

مهمترین عناوین روزنامه های صبح چهارشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح چهارشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح چهارشنبه 13 مرداد به این شرح است.

ایران :
رئیس جمهور ابعاد جدیدی از توطئه آمریکا و عوامل داخلی و منطقه ای آن را افشا کرد؛ بازیگران جام زهر با سناریوی دشمن هماهنگ شده اند
وزیر بهداشت و درمان در همایش نخبگان ایرانی مقیم خارج کشور: ایران در رشد علم پزشکی رتبه اول جهان را دارد
معاون دفتر سلامت آموزش و پرورش اعلام کرد: بیمه دندانپزشکی دانش آموزان از مهرماه

تفاهم:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: درآمدهای مالیاتی باید دو برابر شود
وزیر بازرگانی: ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع در دستور کار نیست
رشد مثبت سپرده های بانک ملی

جام جم :
رئیس جمهور در همایش افق رسانه: رسانه ملی زبان جهانی ملت ایران است
شهریه اجباری؛ مدیران متخلف مدارس اخراج می شوند
حمله اسرائیل به جنوب لبنان
 
جوان:
تقاضای 5کشور صنعتی برای انبوه سازی مسکن در ایران
دانش آموزان با کتاب و دفتر خداحافظی می کنند؛ کشتی آموزش و پرورش روی موج دیجیتال
رتبه اول کنکور مشاور رئیس بسیج مستضعفین شد

جهان صنعت:
افزایش انتقادها از محمود بهمنی؛ نقدینگی و مطالبات معوق رکورد زدند
با وجود شدت یافتن تهدیدها؛ مذاکره بحث اصلی ایران و غرب
حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و احتمال بروز جنگی تازه

حمایت:
بحران در مرزهای لبنان
سخنگوی وزارت امور خارجه ؛ مذاکرات تبادل سوخت در اسرع وقت
آیت الله مکارم شیرازی: مسئولان اختلاف سیاسی را کنار بگذارند

خراسان:
واکنش قاطع ارتش لبنان به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی
4 میلیارد متر مکعب آب فقط از ایلام به خارج از کشور سرازیر می شود
واکنش وزیر امور خارجه به اظهارات رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا

دنیای اقتصاد:
نحوه فعالیت نخستین صندوق ارزی
باراک اوباما اعلام کرد: پایان عملیات در عراق
مشکلات انتقال 40 درصد کارمندان به خارج تهران
 
 شرق:
اسرائیل قطعنامه 1701 را نقض کرد؛ جرقه جنگ در لبنان
هشدار وزیر سابق ارشاد به رئیس جمهور؛ صریح با پیروز انتخابات 84 و 88
کریمی به تیم ملی دعوت نشد؛ جادوگر در کلاه امپراتور
 
فرهیختگان:
صدای گام های گرانی در آستانه ماه رمضان؛ واردات بهترین راه کنترل بازار نیست
سخنگوی وزارت خارجه مطرح کرد: مذاکره درباره مبادله سوخت در اسرع وقت
در پی تاخیر رئیس جمهور؛ لاریجانی قانون تجمیع انتخابات را ابلاغ کرد

کیهان:
پشت صحنه درگیری چند ساعته ارتش لبنان با اسرائیل
اعلام آمادگی شرکت های آمریکایی و اروپایی برای مشارکت در ساخت مسکن مهر
اشوب در کراچی به دنبال ترور یک رهبر سیاسی

گسترش صنعت:
دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد خبر داد: 14 واحد فولادی بخش خصوصی امسال به بهره برداری می رسد
افزایش مشارکت داخلی و خارجی در نمایشگاه خودرو مشهد
بازتاب جهانی اعلام آمادگی رئیس جمهوری ایران برای مناظره با اوباما

همشهری:
پاسخ قاطع ارتش لبنان به تهاجم رژیم صهیونیستی؛ صف آرایی برای جنگ
فرمانده کل ارتش:ارتش به تهدید امنیت کشتی های ایرانی پاسخ خواهد داد
آغاز برخورد با گرانفروشان گوشت مرغ 
کد مطلب 1128154

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