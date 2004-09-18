متن اصلاحيه ثبت شده غير متعهد ها به شماره GOV/2004/78

به گزارش خبرگزاري مهر از وين متن اين اصلاحيه براي تغيير بند هاي 7 و 8 قطعنامه چنين است:
7- از مديركل ميخواهد تا پيش از اجلاس نوامبر، گزارشي جامع از يافتههاي آژانس از برنامهي هستهيي ايران را از سپتامبر 2002 بازگويي كند و به همراه آن به توضيح كامل و روز به روزهمكاريهاي ايران طي اين مدت زماني و توسعهي هر يك از بخشهاي برنامه بپردازد، همچنين تحليلهايي در ارتباط با اجراي توافقنامههاي پادماني ايران ارائه بدهد.
- همچنين تصميم ميگيرد كه بر اساس آن گزارش، شورا نتيجهگيري مناسب را بر سر اين كه آيا در ارتباط با الزامات ايران تحت توافقات پادماني به گامهاي ديگري نياز است يا نه صورت دهد.
8 - ونيزاز مديركل ميخواهد گزارشي شامل پاسخ ايران به درخواست شورا در جهت معيارهاي اعتمادسازي متناسب باقطعنامههاي گذشته ارايه كند.
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