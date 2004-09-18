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۲۸ شهریور ۱۳۸۳، ۱۲:۴۹

گزارش خبرنگار اعزامي مهر از وين(92)

متن اصلاحيه ثبت شده غير متعهد ها به شماره GOV/2004/78

پس از آنكه پاكستان به عنوان عضو غير متعهد ها در اقدامي غير منتظره شب گذشته متن اصلاحيه جداگانه اي در مورد قطعنامه را در دبير خانه به ثبت رساند، رييس مالزيايي اين گروه نيز متن مورد نظر غير متعهد ها را به شماره GOV/2004/78 به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاري مهر از وين متن اين اصلاحيه براي تغيير بند هاي 7 و 8 قطعنامه  چنين است:

7- از مديركل مي‌خواهد تا پيش از اجلاس نوامبر، گزارشي جامع از يافته‌هاي آژانس از برنامه‌ي هسته‌يي ايران را از سپتامبر 2002 بازگويي كند و به همراه آن به توضيح كامل و روز به روزهمكاري‌هاي ايران طي اين مدت زماني و توسعه‌ي هر يك از بخش‌هاي برنامه بپردازد، هم‌چنين تحليل‌هايي در ارتباط با اجراي توافقنامه‌هاي پادماني ايران ارائه بدهد.

- همچنين تصميم مي‌گيرد كه بر اساس آن گزارش، شورا نتيجه‌گيري مناسب را بر سر اين كه آيا در ارتباط با الزامات ايران تحت توافقات پادماني به گام‌هاي ديگري نياز است يا نه صورت دهد.

8 - ونيزاز مديركل مي‌خواهد گزارشي شامل پاسخ ايران به درخواست شورا در جهت معيارهاي اعتمادسازي متناسب باقطعنامه‌هاي گذشته ارايه كند.

کد مطلب 112816

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