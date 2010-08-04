کاوشگری در تپه اشرف اصفهان بدون حضور یگان حفاظتی!

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، تپه تاریخی اشرف که از قدمت تاریخی بسیار بالایی برخوردار است و به گفته بسیاری از مورخان قدمتی نزدیک به هفت هزار سال دارد و از قدیمی‌ ترین سکونتگاه‌های مردم اصفهان به شمار می رود اکنون مورد توجه سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته و کاوشگری در این تپه تاریخی آغاز شده است.

‌سرپرست هیئت حفاری تپه اشرف در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: بر اساس لایه برداری‌های انجام شده تا کنون به لایه‌هایی از دوران ساسانی ‌رسیده و هنوز عملیات لایه برداری ادامه دارد.

علیرضا جعفری زند ادامه داد:‌ البته هنوز روشن نیست که آثار بدست آمده در این لایه‌ها مربوط به ابتدای دوران ساسانی یا دوران انتهایی است اما آنچه که مشخص است این است که در لایه‌های بعدی نیز احتمال رسیدن به دوران دیگر وجود دارد و هنوز برای نتیجه گیری زود است.

یکی از شهروندان اصفهانی که در این تپه تاریخی مشغول قدم زدن بود با اشاره به اینکه چنینن اقدامی که اکنون جهت شناسایی و کاوشگری در این تپه تاریخی آغاز شده امری در خور تحسین است، اظهار داشت: ‌اما انتظار می‌رود تا با توجه به شرایط تاریخی تپه یگان حفاظت مستقر شود چرا که احتمال هر گونه آسیبی به مراحل باستان شناسی در ساعات غیراداری و یا در طول شب وجود دارد.

وی که دانشجوی رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی است ادامه داد: ‌اصولا در زمان کاوشگری در مکانهای تاریخی محدوده کاوش را مشخص می‌کنند و برای حراست بیشتر با کشیدن حصار و یا استقرار یگان حفاظت سبب می‌شوند تا خاکبرداری و عمایات کاوشگری با مشکلی مواجه نشود.

حضور تعداد زیادی از مردم در زمان شب در این تپه خود باعث می‌شود تا احتمال حفاری غیرمجاز در محدوده‌های مشخص شده جهت کاوشگری افزایش یابد.

همچنین بنا بر مشاهدات انجام شده برخی دیگر از مردم علاقمند به آشنایی با مراحل کاوشگری نیز در این مکان حاضر می شوند و سفالهای بدست آمده را که به ترتیبی خاص در این محوطه چیده شده بود را دست‌کاری می‌کردند و در نهایت مجموع این شرایط می‌تواند سبب بروز مشکل در اجرای مراحل بعد این طرح شود.

انتظار می‌رود تا دستگاه‌های متولی جهت اجرای این طرح دقت عمل لازم را داشته باشند و با تعیین محدوده کاوشگری و حصارکشی دور آن و استقرار یگان حفاظت در این مکان رسالت خود را به نحو احسن انجام دهند چرا که بازدید معمولی مردم در طول روز یا شب می‌تواند خود زمینه ایجاد اختلال در مراحل کاوش شود و با اقدامات پیشگیرانه می توان در نهایت دست برخی از سودجویان را نیز کوتاه کرد.