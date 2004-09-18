مسابقات ليگ وزنه برداري با تغييرات عمده اي برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار "مهر" مسابقات ليگ امسال با تغييرات عمده اي همراه خواهد بود و اين تغييرات به باشگاه ها ابلاغ شده است. باشگاه هاي حاضر در رقابت هاي امسال تنها مجاز هستند 3 وزنه بردار ملي پوش به خدمت بگيرند اما فقط دو وزنه بردارحق شركت در رقابت ها را دارند. ضمن اينكه تيم هاي حاضر در رقابت ها مي توانند دو وزنه بردارخارجي به خدمت بگيرند.

شايان ذكر است رقابت هاي ليگ وزنه برداري امسال با شركت 7 تيم برگزارخواهد شد.

مسابقات باشگاه هاي آسيا در هند برگزار نمي شود

مسابقات جام باشگاه هاي آسيا كه قرار بود در رده هاي جوانان و بزرگسالان ، آذرماه در كشور هندوستان برگزار شود به دلايل نامعلومي در اين كشور برگزار نخواهد شد.

علي مرادي دبير كل كنفدراسيون وزنه برداري آسيا ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: از آنجا كه چين ميزبان مسابقات المپيك 2008 است و از امكانات خوبي برخوردار است در تلاشيم تا اين رقابت ها را به ميزباني چين برگزار كنيم.البته در اين راه رايزني هايي صورت گرفته اما هنوز پاسخ قطعي دريافت نشده است.

شايان ذكر است تيم هاي حفاري و نفت خوزستان به نمايندگي ازجوانان در اين رقابت ها شركت خواهند كرد و تيم هاي سايپا و پيام ارتباطات به نمايندگي از بزرگسالان.

مربيان نمي توانند دو شغله باشند

طبق اعلام فدراسيون وزنه برداري، مربيان ليگ نمي توانند همزمان مربي تيم ملي وزنه برداري باشند و برعكس.البته اين قانون فقط در سطح مسابقات وزنه برداري بزرگسالان قابل اجراست و شامل تيم هاي نوجوانان و جوانان نمي شود.