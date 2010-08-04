منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: به هر حال همه از تیم استقلال انتظار دارند و می خواهند این تیم نتیجه بگیرد. تیم ما با این وجود هنوز نتوانسته انتظارات را برآورده کند، چرا که بازیکنان از نظر بدنی و هماهنگی به شرایط ایده ال نرسیده است.

وی یکی از مشکلات تیم استقلال در مقطع زمانی فعلی را آسیب دیدگی بازیکنان تاثیرگذار خواند و گفت: ما مصدومان زیادی داریم و بازیکنانی که به تازگی دوران آسیب دیدگی را پشت سر گذاشته‌اند، هنوز شرایط ایده الی برای بازی ندارند. بازیکنانی چون جباری، روانخواه، شکوری، برهانی و ... از فصل قبل آسیب دیده هستند و مشکل آنها هنوز برطرف نشده است.

مدیر فنی تیم فوتبال استقلال تهران با اشاره به اینکه تیمش برای کسب نتیجه نیاز به کار دارد، افزود: من بعد از برد مقابل شهرداری تبریز هم گفتم، تیم استقلال نیاز به کار دارد و هنوز هم روی حرفم هستم. تیم ما آرام آرام به شرایط آرمانی می رسد. فقط باید صبر کنیم و چشم به آینده داشته باشیم. این استقلال می تواند رشد کند و همانی تیمی شود که هواداران انتظار دارند.

پورحیدری در پاسخ به این پرسش که "آیا هواداران عجول استقلال طاقت و تحمل شکست تیم را دارند؟"، گفت: باید پذیرفت، هواداران و علاقمند به تیم استقلال این تیم را دوست دارد و طبیعتا نمی تواند به مانند کادر فنی و حتی مجموعه مدیریتی باشگاه نسبت به نتایج تیم صبر و تحمل داشته باشد.

وی با اشاره به دو دیدار پیش روی تیم فوتبال استقلال تهران افزود: دو بازی سنگین و سخت را پیش رو داریم، البته در لیگ هیچ بازی آسانی نیست و همه دیدارها دشواری خاص خود را دارد و نتایج مسابقات غیرقابل پیش بینی است. من فکر می کنم اگر در دو بازی آینده مقابل ذوب آهن و استیل آذین امتیاز کسب کنیم، جایگاه تیم در جدول ارتقا پیدا کرده و مشکلات فنی تیم برطرف می شود.

مدیرفنی تیم فوتبال استقلال در خصوص عملکرد خط دفاع و دروازه بان این تیم که این روزها مورد انتقاد اهالی فوتبال قرار گرفته‌اند، گفت: من فکر می‌کنم این اشتباه فقط مختص به خط دفاع و دروازه بان ما نیست. کل تیم ما در دفاع و حمله ضعیف عمل می کند که آنهم ناشی از ضعف بدنی بازیکنان است. بازیکنان استقلال از نظر بدنی شرایط ایده الی ندارند و زمان می برد تا به اوج آمادگی برسند.

تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجشنبه هفته جاری در چارچوب هفته سوم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف ذوب آهن این شهر می رود.