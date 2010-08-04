شتاب توسعه همدان با مصوبات دولت/ نشست وزرا با نهادهای زیر مجموعه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمود احمدی نژاد در بدو ورود به استان همدان و در فرودگاه این شهر گفت: همدان دیار عشق و دوستی و سلحشوری و آینه زار هویت و معنویت و عزت ایرانی است.

وی افزود: مردم این استان به نجابت و سلحشوری و ایمان ناب مشهورند و ما توفیق داریم که در سومین سفر از دور سوم سفرهای استانی به این خطه انسان ساز بیاییم.

رئیس جمهور در رابطه با برنامه های این سفر استانی نیز گفت: وزرا به شهرستانهای مختلف این استان سفر خواهند کرد و گزارش های خود را در رابطه با اوضاع شهرستان ها جمع آوری و در رابطه با آن تدابیر لازم را به انجام می رسانند .

احمدی نژاد افزود: در کارگروه فرهنگی نیز خود من حضور خواهم داشت تا از ذخایر فرهنگی و تمدنی این استان برای حرکت رو به رشد آن بهره کافی را ببریم.

وی همچنین از نشست وزرا با نهادهای زیر مجموعه خود خبر داد و گفت: در این نشست ها نظرات مردمی جمع آوری و برای آن اتخاذ تصمیم می شود.

رئیس جمهور همچنین دیدار با ایثارگران، مدیران و منتخبان را نیز از دیگر برنامه های این سفر استانی عنوان کرد و گفت: جلسه دولت برای پیشرفت و سازندگی همچنین رفع موانع موجود برای حرکت این استان تشکیل خواهد شد و برای جهش توسعه ای همدان اتخاذ تصمیم خواهیم کرد.