وزير ارشاد : در كتب مربوط به ولايت توجه خاصي به نيازهاي روز ديده مي شود

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، وي با ابراز خوشحالي از برگزاري اين همايش در كرمان گفت : اين مراسم در سرزميني كه خاستگاه حمايت از حريم ارزشي و ديني است برگزار مي‌شود. خطه كرمان به دليل قرار گرفتن در مسير مهاجرت بسياري از علما و بزرگان به شكل عمده محل رفت و آمد علم و دانش و تقوا بوده است و اينك هم خوشحالم كه بزرگان علم و دين ميهمان مردم كرمان هستند.



وزير ارشاد با اشاره به آثار منتشر شده در موضوع ولايت و اهل بيت (ع ) در سال‌هاي گذشته گفت : با بررسي آثار به دست رسيده به اين نتيجه مي‌رسيم كه چه از نظر زبان و نحوه بيان و چه نوع نگاه به موضوعات آثار روز به روز در حال ترقي‌اند و به نيازهاي روز و سبك‌هاي جديد توجه خاصي شده است.



وي افزود: پيشنهاد مي‌كنم در دوره‌ هاي بعدي با بر پايي كنگره‌ هاي تخصصي درباره آثار منتشر شده با نيازهاي جامعه تطيبق داده شود تا كاستي‌هاي احتمالي برطرف شود.



مسجد جامعي با اشاره به وجود برخي كاستي‌ها در آثار مربوط به اهل بيت (ع) گفت: براي نمونه، آثار منتشر شده درباره امام حسن مجتبي (ع ) نشان داد كه آثار تحسين برانگيزي به تعداد مورد نياز از سوي محققين به جامعه عرضه شده است.



وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خاطر نشان كرد: حضور ديگر كشورهاي اسلامي در بين منتخبين نشان مي‌دهد كه اين همايش فراتر از مرزهاي كشور بوده و همه آثار جهان اسلام را در بر مي‌گيرد.



گفتني است كتاب سال ولايت به ابتكار و تلاش مسجد جامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي راه ‌اندازي شده و هم اينك ششمين دوره انتخاب كتاب برتر را پشت سر گذاشته است.



در حاشيه مراسم:



ـ آيت الله سيد محمدباقر ابطحي جايزه خود را به مردم زلزله ‌زده بم اهدا كرد. در اين همايش به شكل ويژه از تلاش‌هاي ارزنده آيت الله ابطحي در راه ترويج معارف اهل بيت (ع ) با جايزه نفيسي تجليل شد.



ـ در اين همايش اعلام شد از سوي كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي (ره ) هزار جلد كتاب براي كتابخانه در دست احداث بم هديه شد.



ـ در اين همايش علامه عسگري، نمايندگان بيوت مراجع عظام و تعداد زيادي از انديشمندان و محققان حوزه علميه قم حضور داشتند.

