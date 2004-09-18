پرداخت دوحقوق مجزا براي برخي مسئولان در وزارت راه

اين مقام آگاه در وزارت راه و ترابري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" افزود: هم اكنون مسوول دفتر يكي از معاونان سابق خرم و مشاور فعلي وي از جمله افرادي است كه ماهيانه دو حقوق مجزا از اين وزارتخانه دريافت مي كند.

وي تصريح كرد: اين مسئول كه نسبت خانوادگي با اين مشاور احمد خرم دارد، علاوه بر دريافت حقوق بر اساس قراردادي كه از محل اعتبارات سازمان بنادر و كشتيراني تامين مي شود ، قرارداد ديگري نيز با شركت خدماتي طرف قرارداد وزارتخانه دارد.

اين مقام آگاه در وزارت راه و ترابري تاكيد كرد: معاون سابق وزير راه و ترابري با علم بر اين موضوع ، گواهي كار براي اين مسئول را در هردو مرجع صادر كرده است.

وي همچنين تصريح كرد: حتي درحال حاضربرخي مديران ارشد وزارت راه و ترابري ، علاوه بر دريافت حقوق از محل اعتبارات سازمان بنادر و كشتيراني، پاداش هاي ويژه اي از برخي شركتهاي وابسته به وزارت راه دريافت مي كنند.

اين مقام آگاه با غيرقانوني خواندن اين امر و ذكرنمونه اي از آن گفت: هم اكنون يكي از مديران ارشد وزارت راه علاوه بر دريافت حقوق از محل اعتبارات سازمان بنادر و كشتيراني، مبالغي نيز از شركت "مترا" كه وابسته به اين وزارتخانه است، دريافت مي كند.

