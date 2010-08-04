به گزارش خبرگزاری مهر، طرح اسلام هراسی و از هم گسستن صفوف به هم پیوسته اسلامی و راههای مقابله با آن و درد و رنجهای بخشهایی از جهان اسلام که تحت اشغالگری بیگانگان به سر میبرند ، از دیگر مباحث این همایش دو روزه عنوان شده که با حضور آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار می شود .
تأکید بر مقاومت به عنوان راه حل پایان دادن به اشغالگری ، مسئله فلسطین و قدس و طرح صهیونیسم در منطقه و سرانجام نهضت علمی در جهان اسلام و پایههای آن و چشماندازهای آینده نیز مباحثی هستند که روزهای پنجم و ششم آگوست (14 و 15 مرداد ماه) در همایش رسانه و مقدسات امت اسلامی و منافع آن در بیروت مورد بررسی قرار میگیرند.
اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی 195 عضو شامل رادیو ، تلویزیون و مؤسسات رسانهای از 28 کشور دارد.
حمایت از حقوق جوامع و کشورهای اسلامی و پشتیبانی از مسائل عادلانه آنها در رویارویی با اشغال و تهاجم فرهنگی و تحکیم وحدت ، تقریب مذاهب ، برادری ، رشد هویت اسلامی ، تأکید بر مؤلفههای هویت فرهنگی با توجه به چندگانگی و ضرورت تکامل آنها یکی از اهداف مهم اتحادیه رادیو و تلویزیونهای کشورهای اسلامی است .
همایش" اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی" به منظور بررسی مهمترین مسائل جهان اسلام از جمله دفاع از مقدسات و منافع اسلامی با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 14 و 15 مرداد ماه در لبنان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، طرح اسلام هراسی و از هم گسستن صفوف به هم پیوسته اسلامی و راههای مقابله با آن و درد و رنجهای بخشهایی از جهان اسلام که تحت اشغالگری بیگانگان به سر میبرند ، از دیگر مباحث این همایش دو روزه عنوان شده که با حضور آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار می شود .
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