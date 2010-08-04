قهرمان سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دوره‌ای دیگر از دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی برای دانشجویان خارجی خبر داد و گفت: این دوره از دوم مرداد در دانشگاه شیراز آغاز شده و تا آخر این ماه ادامه خواهد داشت.

به گفته سلیمانی 54 دانشجو از 18 کشور از قاره‌های آسیا‌، اروپا و آفریقا در این دوره حضور یافته‌اند و واحهای مختلف مرتبط با زبان فارسی اعم از دروس صرفی و نحوی را فرا می‌گیرند.

رئیس مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی پاکستان، هند، جمهوری آذربایجان، آلمان، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، ایتالیا، نیجریه و تایوان را از جمله کشورهایی برشمرد که دانشجویان تبعه آنها هم اکنون در ایام تعطیلی دانشگاه‌های ایران در دانشگاه شیراز مشغول یادگیری زبان فارسی هستند.

این مقام مسئول در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درباره اعتبار گواهینامه‌های اعطایی به دانشجویان رتبه بالای این دوره‌ها نیز گفت: تمامی گواهینامه‌هایی که با عنوان "گواهینامه دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی" به این دسته از دانشجویان اعطا می‌شود، در کشور خودشان به عنوان یک درجه دانشگاهی اعتبار دارد.