از ناظريان وكاراته حمايت كنيد

گروه ورزشي " مهر": اينكه چرا رييس سازمان ورزش بااستعفاي رييس موفق كاراته مخالفت كرده دليل روشن وقانع كننده اي دارد. مهرعليزاده با درك صحيح موقعيت كاراته درآستانه مسابقات جهاني مكزيك ونيازآن به آرامش استعفاي ناظريان را قبول نكرد. چرا كه او مي داند درشرايط فعلي هيچ كس به اندازه ناظريان نمي تواند آرامش را به خانواده كاراته بازگرداند.

ناظريان نيزبواسطه همين دليل وعلاقه اي كه به كاراته وسرنوشت ملي پوشان دارد با وجود شرايطي كه براوحاكم شد وهمه ازآن مطلع هستند قبول كرده كه به محل كارخود بازگشته وكارخود را همچنان ادامه دهد.

بدون شك براي بازگشت وي هيچ دليلي غيرازآنچه كه ذكرشد نمي توان عنوان كرد، زيرا برخورد با ناظريان كه به جرات بايد او را موثرترين شخص در پيشرفت كاراته ايران دانست صحيح ومناسب نبود. وي 15 سال دركاراته ايران تلاش كرد ودرآستانه مسابقات جهاني كه براي كاراته حكم المپيك را دارد، كنارگذاشتن اوبه هيچ عنوان كارمنطقي نمي باشد.

اما حال كه قراراست ناظريان كارخود را ادامه دهد سازمان تربيت بدني بايد ازاوحمايت همه جانبه اي بنمايد، اردوهاي تيم ملي شرايط مناسبي ندارد، ملي پوشان نيز وضعيت مطلوبي ندارند وماههاست كه حقوق دريافت نكرده اند. ناظريان بايد تلاش كند اين مشكلات را حل كند كه بدون كمك وحمايت سازمان تربيت بدني امكان پذير نخواهد بود.

بازگشت ناظريان انگيزه اردونشينان را دوچندان مي كند. مكزيك محل به بارنشستن درخت كاراته ايران است، تمام عوامل كاراته بايد براي موفقيت دست به دست هم داده وتلاش كنند. ناظريان نيزازتمام توان خود براي رسيدن به موفقيت وايجاد زمينه مناسب براي آن استفاده كند.