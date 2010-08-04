خانه اجدادی نویسنده بزرگ هند در معرض نابودی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری به نقل از تایمز آو ایندیا، اهالی این منطقه که به این نویسنده مباهات می‌کنند از کم توجهی مقامات دولتی و نمایندگان محلی در بازسازی و نگهداری خانه این نویسنده محبوب گله دارند.

هم‌اکنون خانه دو طبقه اجدادی پریمچند به حال خود رها شده، مملو از علف و گیاهان وحشی است و در شرف نابودی قرار دارد.

منشی پریمچند در سال 1880 متولد شد. وی در عمر 55 ساله‌اش آثار زیادی خلق کرد و نقش زیادی در ادبیات هند و ارتقای ادبیات مدرن اردو داشت.

ویژگی اصلی نوشته‌های او زبان ساده و پرداختن به زندگی مردم عادی است؛ در حالی‌که پیش از آن بیشتر ادبیات هند محدود به داستانهای جادویی و توهمات واقع‌گریز و همچنین زندگی راجا و رانی (شاه و ملکه) بود.

پریمچند در داستانهایش به زندگی واقعی مردم روستا، فساد، بدهی،‌استعمار و ... پرداخته است و با دوری از قهرمان پردازی و استفاده از گویش رایج توانست هم بین مردم عادی و هم منتقدان جایگاه شایسته‌ای برای خود پیدا کند.