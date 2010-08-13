ایجاد آزمایشگاههای کشف جرم از طریق "DNA" در چهار شهر کشور

محمد کاظمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت صحنه جرم به عنوان تنها مرجع و منبع کشف حقیقت در دادگاه گفت: در صحنه جرم حضور قاضی، بازپرس، ماموران و کارآگاهان اداره آگاهی، پزشکی قانونی، کارشناسان اعم از دندانپزشک، گیاه شناس، سم شناس و حشره شناس قانونی برای کشف حقیقت لازم و ضروری است به شرطی که هیچیک از اشیاء محل جرم جابجا نشده و بکر باشند.

وی افزود: مهمترین و اولین اقدام مسئولان رسیدگی به صحنه جرم عکاسی از تمامی زوایای محل جرم است زیرا در علم پزشکی قانونی و کشف جرم ثابت شده یک عکس خوب، باکیفیت و علمی می تواند اطلاعاتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد که یک گزارش یا فیلم خوب قادر به ارائه آن نیست.

معاون پژوهش و آموزش سازمان پزشکی قانونی کشور از برگزاری دوره های تخصصی عکاسی از صحنه جرم خبر داد و افزود: این دوره ها ویژه افسران اداره تشخیص هویت و کارشناسان پزشکی قانونی استانهای سراسر کشور توسط اساتید عکاسی از صحنه جرم و عکاسان روزنامه برگزار شد تا چالش فقدان عکسهای حرفه ای از صحنه جرم رفع شود.

وی افزود: عکس به عنوان یک سند محکمه پسند در روند کارشناسی جرم، بازپرسی، دادگاه و دادگاه تجدی نظر بسیار حائز اهمیت است لذا از مسئولان قوه قضائیه درخواست دارم عکاسی حرفه ای از صحنه جرم را در چارت سازمان پزشکی قانونی جای دهند.

کاظمیان در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان پزشکی قانونی توان بازیابی اطلاعات از تارمو یا بزاق دهان باقیمانده در صحنه جرم را دارد گفت: به دلیل عدم اطلاع رسانی در رسانه ها، سریالها و سینمای پلیسی کشور مردم فکر می کنند که کشف جرم از طریق DNA تنها به کشورهای اروپایی منتهی می شود در حالی که هم اکنون در شهرهای اصفهان، ساری، مشهد و تهران آزمایشگاههای تخصصی ایجاد شده که قدرت تکثیر DNA در اشیاء و بقایای باقی مانده از صحنه جرم را دارند.

معاون پژوهش و آموزش سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به این پرسش که مردم در مواجه با صحنه جرم چه اقداماتی را باید انجام دهند اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از مردم ناخواسته یا با تعقیب مجرم یا جابجایی جسد و اشیاء موجب برهم زدن صحنه جرم می شوند.

وی افزود: مردم باید آگاه باشند در صورت مواجهه با صحنه جرم در ابتدا باید عواملی که موجب برهم زدن صحنه جرم می شوند اعم از باد، باران، گرد و خاک، ورود افراد، آتش سوزی و... را حذف کرده و بلافاصله با پلیس تماس بگیرند.