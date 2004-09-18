شركت سايپا سال آينده خودرو جديد ريو را توليد و روانه بازار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس سيد حسين اميري افزود: در سال نخست حدود 20 هزار دستگاه خودروي ريو در سايپا توليد و بتدريج به 100 هزار دستگاه در سال خواهد رسيد. قرار است ده درصد توليد اين خودرو با گير بكس اتوماتيك انجام شود.

وي ظرفيت موتور خودرو ريو را 1500 cc و مصرف سوخت آن را 9/6 ليتر در100 كيلومتر اعلام كرد و گفت: اين خودرو با توجه به آلايندگي و مصرف سوخت اندك استاندارد يورو II را دارا است و قادر است استاندار يورو III و IIII را نيز دريافت نمايد.

وي با اشاره به انتقال فناوري ساخت اين خودرو به داخل كشور گفت: بر اساس توافق انجام شده در ابتدا 30 درصد قطعات اين خودرو در داخل توليد مي شود و بتدريج درصد ساخت داخل افزايش مي يابد.

وي گفت: اين خودرو با ظرفيت حمل پنج سرنشين و امكانات و تجهيزات مناسب ، داراي صندوق عقب بزرگي است كه متناسب فرهنگ سفر و گردشگري خانواده هاي ايراني مي باشد.

مهندس اميري ، كولر گازي ، فرمان هيدروليك ، شيشه بالا بر برقي ، قفل مركزي ، سپر و آينه و دستگيره درب رنگ بدنه را از جمله تجهيزات اين خودرو عنوان كرد و گفت: ريو ساخت سايپا در صورت تقاضا در بازار يه ايربك ( كيسه ايمني هوا) و ترمز ضد قفل اي بي اس مجهز خواهد شد.

به گفته قائم مقام مدير عامل سايپا با توليد اين خودرو جديد ، مشتريان گزينه هاي بيشتري براي انتخاب يك خودرو با كيفيت بالاتر و مجهزتر خواهند داشت.

خودرو ريو در سه سال گذشته از پرفروش ترين خودروهاي ساخت كره جنوبي بخصوص در خارج از اين كشور بوده است بطوريكه طي چهار سال گذشته حدود 500 هزار دستگاه از اين خودرو در شركت كيا موتورز كره جنوبي ،توليد شده كه 420 هزار دستگاه آن در بازارهاي آسيا ، اروپا و آمريكا به فروش رفته است كه از اين تعداد حدود 180 هزار دستگاه در آمريكا فروخته شده است اين ارقام نشان مي دهد خودرو ريو استانداردهاي روز آمريكا و اروپا را دارا است و ايمني و آسايش سرنشين را به نحوه مناسب تامين مي كند.