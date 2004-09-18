ايجاد امنيت رواني ،مهمترين عامل توسعه توريسم است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر محمد عطريانفر در مراسم اختتاميه سومين نمايشگاه گردشگري خاورميانه گفت: پرداختن به امرگردشگري وصنعت توريسم يكي از محورهاي مباني مهم جريان توسعه در هر كشور است كه درايرا ن نيز اين امر پس از انقلاب از رشد خوبي برخوردار شده اما تا رسيدن به استاندارهاي مطلوب فاصله زيادي وجود دارد .

وي افزود: براساس آمار هاي جهاني از سال 1960 تا 2 هزارحجم گردشگري درجهان معاصر 10 برابر افزايش پيدا كرده و در همين سال براساس اطلاعات سازمان جهاني جهانگردي ( wto) تعداد گردشگران جهاني 50 ميليون نفر بود كه اين رقم تا سال 80 به 200 ميليون نفر ، تا سال 90 نيز به 500 ميليون نفر وتا به پايان دو هزار به 650 ميليون نفر افزايش پيدا كرد.

وي خاطر نشان كرد: براساس پيش بيني هاي سازمان جهاني جهانگردي در سال 2010 رقم گردشگران در جهان به يك ميليارد و170 ميليون نفر ارتقاء پيدا خواهد كرد ، كه اين افزايش تعداد گردشگران در جهان نشاندهنده تبادل فرهنگ وايجاد امنيت وپايداري صلح جهاني است.

معاون فرهنگي وارتباطات سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري تاكيد كرد: با توجه به اينكه كشور ما از حجم ميراث فرهنگي ، تمدني وطبيعي بسيارگسترده اي د رجهان برخوردار است ، آنچه در اين ميان براي ما اهميت دارد اين است كه سهم خودرا از اين ظرفيت جهاني مشخص كرده كه اين امر در يك فرصت كوتاه ميسر نخواهد شد ونياز به برنامه ريزي وعزم واراده جدي وجود دارد .

عطريانفر گفت: امروزه درجهان از صنعت توريسم به عنوان مباني تحكيم صلح جهاني نام مي برنند و با توجه به اينكه ايران نيزبه عنوان قطب ثبات د رمنطقه خاورميانه تعريف شده است ، بنابراين نبايد به هيچ وجه غفلتي در زمينه توريسم داشته باشيم .

وي افزود: يكي از بزرگترين سرمايه توريسم و مديريت آن در كشور مردم هستند وآنها زماني با مسوولين همكاري مي كنند كه از امنيت رواني برخوردار باشند، بنابراين مهمترين ركن توسعه وپيشرفت صنعت توريسم ايجاد امنيت رواني واجتماعي براي تمامي شهروندان است كه بايد با كمك دست اندركاران مملكت اين امر بيش از پيش ميسر شود.

مدير گردشگري استان فارس نيز در مراسم اختتاميه اين نمايشگاه گفت: با توجه به همكاري دستگاههاي مختلف استان فارس در برگزاري نمايشگاه امسال نسبت به دوره هاي قبل از رشد كمي وكيفي بسيار خوبي برخوردار بود.

مهندس عليرضا قائديان افزود: اميدواريم سومين نمايشگاه گردشگري شيراز به عنوان كانون تعاملات منطقه اي دربحث مبادلات گردشگري فعاليت كرده و همچنين به عنوان يكي از راههاي توسعه بازاريابي در اختيار دست اندر كاران اين صنعت قرار گيرد.