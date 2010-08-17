شهرری روزانه پذیرای هفت هزار زائر است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، حجت الاسلام شاهچراغی، امام جمعه دائم شهرری ظهر دوشنبه در دیدار با شهردار منطقه 20 اظهار داشت: من در گذشته برای زیارت حضرت عبدالعظیم (ع) مشرف می‌شدم و همواره شاهد کاستی ها و کمبود امکانات این منطقه محروم بودم، اما اکنون پس از مدت زمان طولانی که به این شهر مقدس مشرف شدم شاهد تغییر و تحول عظیمی در بافت شهر شدم که تمامی این اقدامات نتیجه فعالیت چشمگیر مسئولان زحمتکش شهرداری است که نمی توان آنرا نادیده گرفت.

وی خطاب به شهردار منطقه گفت: طبق احادیث و روایات قرانی ثواب زیارت امام حسین (ع) به قدری رفیع ذکر شده که قابل ذکر نیست و جالب است بدانید که ثواب گشودن گره از کار مسلمین از زیارت آن بزرگوار نیز بیشتر است و شما با گره گشایی از کار شهروندان و پاسخگویی به نیاز مردم به اجری عظیم نائل شده اید.

امام جمعه شهرستان ری با اشاره به اهمیت تکریم ارباب رجوع در شهرداری افزود: شهرداری از آن دسته اداره هایی است که بیشتر مردم برای رسیدگی به امور روزانه خود به آنجا رفت و آمد دارند خوشبختانه حسن اخلاق کارکنان و مسئولان و رسیدگی به درخواست ارباب رجوع نظر شهروندان را به این نهاد تغییر داده و باعث خوش بینی مردم به نظام شده است که این امر جای تامل و قدردانی از مدیران شهرداری دارد.

تغییرات در حوزه های مختلف شهرری باعث رونق معنوی شهر شده است

شاهچراغی با توجه به رویکرد جدید شهرداری تهران خاطر نشان کرد: در سالهای گذشته شهرداری فقط به فکر ارائه خدمات فیزیکی به شهروندان بود، اما اکنون تغییرات در حوزه های اجتماعی و مذهبی که باعث رونق روح معنوی شهر شده حاکی از تدبیر و نگاه ویژه مدیران شهرداری به شهر و شهروندان است.

حجت الاسلام شاهچراغی با اشاره به جمعیت نمازگزاران و زائران شهرری گفت: این شهر از موقعیت مذهب و سیاسی خاصی برخوردار است.

در ادامه امام جمعه شهرری به مسقف کردن مصلی بزرگ حرم حضرت عبدالعظیم (ع) از سوی شهرداری منطقه نیز اشاره کرد و افزود: در ماه رمضان مسقف کردن مصلی برای ارتقای آسایش نمازگزاران از اهمیت خاصی برخوردار است و از شهرداری می خواهیم قبل از اجرای کامل طرح به طور موقت راهکاری برای پوشاندن سقف مصلی در این ایام بیندیشد که متناسب با فضای روحانی آن باشد.

شهردار منطقه 20 نیز در این دیدار با اشاره به موقعیت مذهبی منطقه گفت: این منطقه سومین شهر زیارتی کشور محسوب می شود که به طور میانگین روزانه بیش از 7 هزار زائر به حرم حضرت عبدالعظیم (ع) مشرف می شوند.

مجتبی عبدالهی افزود: در نماز جمعه نیز بیش از 50 هزار نفر در صف نمازگزاران حضور می یابند و طبق آمار مستند معاونت ترافیک سال گذشته در ایام لیالی قدر بیش از دو میلیون زائر و مسافر در منطقه حضور داشته اند، این استقبال چشمگیر شهرداری منطقه را برآن داشته است تا خدمات و امکانات خاصی را برای شهروندان و زائران فراهم کند.

تملک و توسعه اطراف حرم را از مهمترین اولویت های شهرداری

شهردار منطقه تملک و توسعه اطراف حرم را از مهمترین اولویتهای شهرداری برشمرد و افزود: در حال حاضر 230 هکتار از اراضی اطراف حرم در طرح توسعه قرار دارد و شهردار تهران نیز بودجه قابل توجهی را برای تکمیل این طرح پیش بینی کرده است که در صورت همکاری و مشارکت شهروندان به زودی شاهد نوسازی بافت فرسوده و توسعه اطراف حرم خواهیم بود.

وی با اشاره به طرح کلی این محدوده گفت: در حال حاضر تملک 12هکتاری محله هاشم آباد و نفرآباد را آغاز کرده ایم که پس از تملک کامل، محدوده همسطح سازی می شود وبا فضای سبز و آب نما مزین می شود و پارکینگ و مراکز فرهنگی وخدماتی نیز در طبقات زیرین پیش بینی شده است.

عبدالهی در این مراسم از مقدمات مسقف کردن مصلی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) خبر داد و افزود: تاکنون دو نوع سقف کشویی و چترهای تاشو برای پوشش سقف در نظر گرفته ایم وسعی داریم این طرح را بگونه ای اجرا کنیم که تا 50 سال آینده کارآیی داشته باشد و پاسخگوی نیاز زائران باشد و قبل از شروع ماه مباک رمضان با نصب داربست و چادر به طور موقت مصلی را مستور خواهیم کرد.

شهردار منطقه 20 ادامه داد: در حال حاضر فضای مناسب برای برگزاری مراسم مذهبی و تجمع چند هزار نفری شهروندان نداریم به همین منظور در صدد جانمایی مکان مناسبی برای احداث مهدیه بزرگ ری هستیم که با جلب مساعدت و مشارکت شهرداری تهران این پروژه را آغاز خواهیم کرد.