پياده سازي جرثقيل غرب نيروگاه حراراتي ذوب آهن با موفقيت انجام شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس سهراب نژاد افزود: پيش از اين حركت جرثقيل بر روي ريل صورت مي گرفت و تنها در انتهاي يكي از بازوها در ارتفاع 60 متري حدود 40 تن تجهيزات وجود داشت.

وي استقرار اين دستگاه روسي در اوايل دهه 1350 اشاره كرد و افزود: استقرار اين دستگاه با هدف نصب تجهيزات نيروگاه حراراتي صورت گرفته كه پياده سازي آن از مدتها قبل در دستور كار اجرايي قرار گرفت و از آنجا كه تجهيزات كمكي مونتاژ و دمونتاژ كه در بدنه اين دستگاه قرار داشت وطي سالهاي گذشته ناقص و از درجه اعتبار ساقط شده بود.

به گفته وي ، بنابراين پياده سازي توسط اين تجهيزات قابل اطمينان نبوده و با توجه به اهميت ويژه حفظ شرايط ايمني و رعايت سلامت افراد به ناچار روش اجرايي جديدي با دقت از سوي همكاران توانمند شركت بين المللي فولاد نكنيم تهيه و بارها در جلسات فني اجرايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

مدير اجرايي پروژه هاي ذوب آهن اصفهان با بيان اين كه تعدادي از شركتهاي خصوصي براي خريد جرثقيل به شرط پياده سازي آن دعوت شدند كه با توجه به مشكلات و خطرات زياد و غير قابل پيش بيني كار تمايلي به پذيرفتن مسوليت و انجام آن نداشتند لذا تصميم گرفته شد به همت كارشناسان ذوب آهن و با رعايت كامل شرايط ايمني و مهار كردن جرثقيل برجي و استقرار مكانيزمهاي مورد نياز بر اساس روش اجرايي ياد شده، عمليات دمونتاژ آغاز و با عنايت به محدوديت توان جرثقيل هاي موبايل مجهز به جت در ارتفاع 62 متري ، اجبارا قطعات در منتاژهاي حداكثر 10 تن در همان ارتفاع جدا سازي و به پايين هدايت گرديد كه خوشبختانه با اتكال به خداوند و تلاش و دقت همه همكاران اين عمليات با موفقيت به اتمام رسيد.

مهندس سراب نژاد در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به اهميت مسائل ايمني در اين كار اجراي اين عمليات از ابتدا با عنوان ( پروژه ايمني محور) ثبت و پيگيري شد.