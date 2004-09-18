بسم الله الرحمن الرحيم
روز مبارك سوم شعبان المعظم را كه روز طليعه پاسدار و پاسدارى از مكتب مترقى اسلام است به عموم هم ميهنان و بخصوص پاسداران انقلاب اسلامى تبريك عرض و بحق بايد اين روز معظم را روز پاسدار بناميم روز ولادت با سعادت بزرگ پاسدار قرآن كريم و اسلام عزيز است، پاسدارى كه هرچه داشت، در راه هدف اهدا كرد و اسلام عزيز را از پرتگاه انحراف رژيم طاغوت بنى اميه نجات داد.
اگر فداكارى پاسداران عظيم الشان اسلام و شهادت جوانمردانه پاسداران و اصحاب فداكار او نبود، اسلام در خفقان رژيم بنى اميه و رژيم ظالمانه آن وارونه معرفى مى شد و زحمات نبى اكرم (ص) و اصحاب فداكارش به هدر مى رفت.
همه پاسدار اسلام و حكومت حق باشيد. در اينجا پاسداري اين است كه اين حكومت، حكومت عدل باشد و پاسداري از عدالت باشد. پاسداري از عدالت اين است كه پاسدار خودش موصوف به عدالت باشد تا بتواند پاسداري از عدالت كند.
به بهانه ميلاد پاسدار همه خوبي ها
اولين پيام حضرت امام خميني (ره) به مناسبت روز پاسدار
سرويس سياسي خبرگزاري مهر - حضرت امام خمينى (ره) در سوم شعبان سال 1399 برابر با هفتم تير ماه 1358 پيامى به مناسبت ولادت حضرت امام حسين (ع ) فرستادند و در اين پيام سوم شعبان را روز پاسدار ناميدند.
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