اولين پيام حضرت امام خميني (ره) به مناسبت روز پاسدار

بسم الله الرحمن الرحيمروز مبارك سوم شعبان المعظم را كه روز طليعه پاسدار و پاسدارى از مكتب مترقى اسلام است به عموم هم ميهنان و بخصوص پاسداران انقلاب اسلامى تبريك عرض و بحق بايد اين روز معظم را روز پاسدار بناميم روز ولادت با سعادت بزرگ پاسدار قرآن كريم و اسلام عزيز است، پاسدارى كه هرچه داشت، در راه هدف اهدا كرد و اسلام عزيز را از پرتگاه انحراف رژيم طاغوت بنى اميه نجات داد.اگر فداكارى پاسداران عظيم الشان اسلام و شهادت جوانمردانه پاسداران و اصحاب فداكار او نبود، اسلام در خفقان رژيم بنى اميه و رژيم ظالمانه آن وارونه معرفى مى شد و زحمات نبى اكرم (ص) و اصحاب فداكارش به هدر مى رفت.همه پاسدار اسلام و حكومت حق باشيد. در اينجا پاسداري اين است كه اين حكومت، حكومت عدل باشد و پاسداري از عدالت باشد. پاسداري از عدالت اين است كه پاسدار خودش موصوف به عدالت باشد تا بتواند پاسداري از عدالت كند.