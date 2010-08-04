فولادماهان شانس اول قهرمانی است/ سه تیم رقیب اصلی ما هستند

سید مهدی ابطحی در گفتگو با مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: من به هر تیمی که می روم، هدف اصلی‌ام قهرمانی است، حتی اگر آن تیم بازیکن خاص و مطرحی نداشته باشد. تا به امروز در لیگ برتر با هر تیمی که کار کرده‌ام، فصل را با حضور در رتبه های بالای جدول به اتمام رسانده‌ام.

وی در ادامه افزود: در فصل جاری از قضا سرمربی تیمی هستم که از کادر مدیریتی خوبی بهره می برد و به معنای کامل یک حرفه‌ای است. در تیم ما بازیکنان خوبی حضور دارند که با تیم فولاد تجربه قهرمانی در لیگ برتر و آسیا را دارند. با این شرایط می توان تیم فولادماهان را شانس اول قهرمانی در لیگ برتر دانست، البته دستیابی به این عنوان به راحت میسر نمی شود و باید با 12 تیم دیگر در طول فصل رقابت کنیم.

سرمربی تیم فوتسال فولادماهان شرایط جاری این تیم را مطلوب خواند و گفت: دو بازیکن ملی پوش ما به نام‌های علی اصغر حسن‌زاده و محمد هاشم زاده در دیدارهای اخیر تیم ملی دچار مصدومیت شده و در تمرینات آمادگی پیش فصل ما را همراهی نکردند. به غیر از این دو بازیکن که کم کم به مرز آمادگی می رسد، باقی بازیکنان را بدون مشکل در اختیار داریم.

ابطحی با ابراز خرسندی از عملکرد تیمش در دیدارهای دوستانه اخیر، در خصوص رقبای تیم فولادماهان برای قهرمانی در لیگ برتر فوتسال گفت: من چهار تیم فولادماهان، گیتی پسند اصفهان، گسترش فولاد تبریز و شهید منصوری قرچک را از شانس‌های اصلی قهرمانی لیگ برتر فوتسال می دانم.

وی در ادامه افزود: باید ببینیم استارت این تیم‌ها در لیگ برتر چگونه خواهد بود و در طول فصل چطور عمل می کنند. در فوتبال و فوتسال شگفتی‌های زیادی رخ می دهد که می تواند سرنوشت یک تیم را دستخوش تغییر کند، اتفاقاتی که در کنترل هیچ کس نیست. با این وجود همچنان چهار تیمی که نام بردم را به عنوان شانس‌های اصلی قهرمانی می دانم.

سرمربی تیم فوتسال فولادماهان اصفهان همچنین در خصوص دیدار نخست تیمش در لیگ برتر مقابل فیروز صف اصفهان گفت: اگرچه تیم ما از هر نظر نسبت به تیم فیروز صفه اصفهان برتری دارد اما انگیزه این تیم بیشتر از فولادماهان است. در ترکیب تیم فیروز صفه بازیکنانی بومی حضور دارند که به دنبال اثبات توانایی خود هستند و می آیند که بهترین نمایش خود را مقابل فولاد داشته باشند.

فصل جدید مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از فردا پنجشنبه آغاز خواهد شد.