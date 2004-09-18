بوش نخست وزير موقت عراق را مردي شجاع توصيف كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، بوش كه درچارچوب رقابتهاي انتخاباتي درايالت شارلوت(كاروليناي شمالي) سخن مي گفت، با شجاع خواندن علاوي اظهارداشت:اومردي شجاع است وايمان دارد كه عراق بايد آزاد باشد وبه اميدها وآرزوهاي مردم عراق اهمتام مي ورزد.

وي با بيان اينكه من بسيار خوشحالم كه آمريكايي ها مي توانند به سخنان نخست وزير موقت عراق گوش دهند، اظهارداشت: علاوي در چارچوب سفرهفته آينده خود به واشنگتن در كنگره سخنراني خواهد كرد.

بوش ياد آورشد: اين بسيارمهم است كه ما مي توانيم به سخنان مردي گوش دهيم كه اطمينان داردعراق بايد آزاد باشد وعراقيها واقعا خواهان آزادي كشورشان هستند.

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا اين اظهارات را درپاسخ به انتقادات شديد جان كري نامزد حزب دمكراتها درانتخابات رياست جمهوري آمريكا ازوي در مورد عراق عنوان كرد.

بوش گفت : به سخنان علاوي گوش دهيد او قصد دارد درباره مفهوم آزادي وآزاد بودن با شما سخن بگويد.

لازم به ذكر است رئيس جمهوري آمريكا هفته آينده با ايادعلاوي نخست وزير موقت عراق دركاخ سفيد ديدار و گفتگو خواهد كرد.

لازم به ذكر است كه بوش با اين كار خود تلاش مي كند راي دهندگان آمريكايي را قانع سازد كه اوضاع عراق علي رغم تشديد دامنه اعمال خشونت آميز وتنش و ناامني دراين كشوراشغال شده از سوي آمريكا وانگليس در مارس 2003 گذشته بهبود خواهد يافت.