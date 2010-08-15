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۲۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

386 متکدی از شهر کرج جمع آوری شدند

386 متکدی از شهر کرج جمع آوری شدند

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیرکنترل ونظارت شهرداری کرج از جمع آوری 386 متکدی در کرج خبر داد.

حسین عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: این متکدیان از سطح مناطق دهگانه شهرداری کرج جمع آوری شده اند.

وی افزود: طبق آمار ارائه شده از ستاد ساماندهی اسیب دیدگان اجتماعی، منطقه دو با 53 نفربیشترین تعداد افراد متکدی جمع آوری شده را به خود اختصاص داده است.

این مسئول افراد جمع آوری شده را شامل  کارتن خواب ، افراد بی خانمان ، واتباع بیگانه برشمرد.

عطایی خاطرنشان کرد: نظارت بر این امر به صورت جدی و به شکل مستمر صورت می گیرد.

 وی در پایان ازشهروندان خواست در صورت مشاهده اینگونه افراد مراتب را از طریق پیام کوتاه به شماره 100003333 ارسال وشهرداری را در جهت انجام وظایف محوله وخدمات مطلوب  یاری نمایند.


 
کد مطلب 1128554

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