تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه پانزدهم مردادماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و پنجم شعبان سال 1431 هجری قمری و برابر است با ششم اوت سال 2010 میلادی.

- هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* استیل آذین تهران - نفت تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه دستگردی تهران

* ملوان بندرانزلی - مس کرمان، ساعت 18:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* پاس همدان - پیکان قزوین، ساعت 18:15، ورزشگاه قدس همدان

* راه آهن شهرری - صنعت نفت آبادان، ساعت 19:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* پرسپولیس - سایپا کرج، ساعت 19:30، ورزشگاه آزادی تهران

* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت 20:30، ورزشگاه تختی اهواز

* شاهین بوشهر - صبای قم، ساعت 20:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

- پنجاهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان و بیش از دو هزار تیرانداز از 103 کشور در مونیخ آلمان پیگیری می‌شود.

- هفته نخست مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* فولاد ماهان سپاهان - فیروز صفه اصفهان، ساعت 18، سالن پیروزی اصفهان

* راه ساری - تربیت بدنی قم، ساعت 18، سالن سیدرسول حسینی ساری

* گسترش فولاد تبریز - دبیری تبریز، ساعت 18، سالن شهید پورشریفی تبریز

* علم وادب سایپا مشهد - آرش بتن قزوین، ساعت 18، سالین شهید بهشتی مشهد

- مسابقات اسکی جوانان قهرمانی جهانی امروز طبق برنامه زیر در پیست دیزین تهران پیگیری می‌شود:

* دور اول رشته مارپیچ بزرگ قهرمانی جوانان جهان، ساعت 8

* دور دوم رشته مارپیچ بزرگ قهرمانی جوانان جهان، ساعت 10:30

* رشته مارپیچ سرعت جام جهانی بزرگسالان، ساعت 15:30

- رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان و امید آسیا از امروز با حضور تیم‌های ایران در دو بخش بانوان و آقایان در هنگ کنگ پیگیری می شود.