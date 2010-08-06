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۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۴۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه ‌ورزشی: پیگیری هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و ادامه رقابت تیراندازان برتر دنیا در رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه پانزدهم مردادماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و پنجم شعبان سال 1431 هجری قمری و برابر است با ششم اوت سال 2010 میلادی.

- هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* استیل آذین تهران - نفت تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه دستگردی تهران
* ملوان بندرانزلی - مس کرمان، ساعت 18:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* پاس همدان - پیکان قزوین، ساعت 18:15، ورزشگاه قدس همدان
* راه آهن شهرری - صنعت نفت آبادان، ساعت 19:30، ورزشگاه اکباتان تهران
* پرسپولیس - سایپا کرج، ساعت 19:30، ورزشگاه آزادی تهران
* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت 20:30، ورزشگاه تختی اهواز
* شاهین بوشهر - صبای قم، ساعت 20:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

- پنجاهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان و بیش از دو هزار تیرانداز از 103 کشور در مونیخ آلمان پیگیری می‌شود.

- هفته نخست مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* فولاد ماهان سپاهان - فیروز صفه اصفهان، ساعت 18، سالن پیروزی اصفهان
* راه ساری - تربیت بدنی قم، ساعت 18، سالن سیدرسول حسینی ساری
* گسترش فولاد تبریز - دبیری تبریز، ساعت 18، سالن شهید پورشریفی تبریز
* علم وادب سایپا مشهد - آرش بتن قزوین، ساعت 18، سالین شهید بهشتی مشهد

- مسابقات اسکی جوانان قهرمانی جهانی امروز طبق برنامه زیر در پیست دیزین تهران پیگیری می‌شود:
* دور اول رشته مارپیچ بزرگ قهرمانی جوانان جهان، ساعت 8
* دور دوم رشته مارپیچ بزرگ قهرمانی جوانان جهان، ساعت 10:30
* رشته مارپیچ سرعت جام جهانی بزرگسالان، ساعت 15:30

- رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان و امید آسیا از امروز با حضور تیم‌های ایران در دو بخش بانوان و آقایان در هنگ کنگ پیگیری می شود.

کد مطلب 1128562

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