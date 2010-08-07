مجموعه موسیقایی "سیمرغ" هیچ مشابهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا درویشی ضمن بیان این مطلب در نشست نقد و بررسی این اثر"سیمرغ" با حضور حمید متبسم و همایون شجریان در محل خبرگزاری مهر برگزار شد به ویژگی های آهنگسازی این اثر اشاره کرد و گفت : قبل از پرداخت به نوع آهنگسازی حمید متبسم در قطعه "سیمرغ" باید نکته ای را در خصوص شیوه های آهنگسازی متذکر شوم؛ به اعتقادمن در حوزه آهنگسازی یک نقطه خالی وجود دارد به این معنا که یک عده آهنگساز تحصیلات آکادمیک موسیقی غربی دارند ولی خودشان را به سمت موسیقی ایرانی سوق می دهند مثل خود من، یک عده هم تحصیلات آکادمیک موسیقی ایرانی می کنند اما به سمت و سوی ساخت موسیقی برای ارکستر زهی یا سمفونیک می روند؛ اما دراین بین هیچگاه این دو نقطه به هم نرسیده اند و علت این مسئله هم این است آهنگسازانی که تحصیلات آکادمیک موسیقی ایران دارند از تکنیک آهنگسازی موسیقی غربی به طور تمام و کمال آگاهی ندارند و بالعکس . اما نکته اینجا است که موسیقی قطعه سیمرغ این دو نقطه را به نوعی در آهنگسازی به یکدیگر پیوند داده است و به جرات می گویم من به عنوان آهنگساز نمی توانم چنین اثری را برای ارکستر سازهای ایرانی بنویسم و البته ممکن است آقای متبسم به عنوان آهنگساز نیز نتواند اثر پرباری برای ارکستر سمفونیک آهنگسازی کند.

وی در ادامه افزود : با این اوصاف این نوع آهنگسازی اتفاق مبارکی است و حتی اگر در آینده توسط آهنگسازان جوان پی گیری نشود و یا حتی به یک شیوه برای ساخت موسیقی ایرانی تبدیل نگردد بازهم اتفاق خوبی است.

رهبر ارکستر"سیمرغ" در ادامه صحبت های خود به نخستین تجربه رهبری ارکستر موسیقی ایرانی اشاره کرد و گفت : تجربه رهبری ارکستر سازهای ایرانی درایران بسیار اندک است و به غیر از ارکستر مضرابی آقای دهلوی ، ارکسترهای هنرستان و ارکستر موسیقی ملی به رهبری فرهاد فخرالدینی نمونه دیگری را سراغ ندارم. خودمن هم درگذشته ارکستر کوچکی به نام ارکستر باستانی موسیقی ایرانی داشتم ولی به طور رسمی رهبری ارکستر را تجربه نکرده بودم ولی با قطعه سیمرغ نکات بسیاری را در حوزه رهبری آموختم؛ چراکه وقتی شیوه آهنگسازی این قطعه و نوع موسیقی آن متفاوت است و همچنین نوع تجربه و آموزشی که نوازندگان می گیرند نسبت به کنسرواتوارهای موسیقی غربی نیز فرق می کند و دست آخر رهبری این ارکستر هم متفاوت می شود.

درویشی در ادامه به چگونگی رهبری این ارکستر اشاره کرد و گفت : شیوه کارکردن با این ارکستر و همچنین رهبری آن به دلایلی که گفتم متفاوت می شود به این معنا که ممکن است رهبری قطعات برای ارکستر سمفونیک تهران با نرمش بیشتری همراه باشد اما رهبری "سیمرغ" هم در تمرین و هم در اجرا محکم تر بود و دربرخی موارد مجبور به انجام حرکت های اغراق آمیز بودم تا نوازنده ها دچار هیجان شوند و این نوع برخورد در شیوه رهبری به دلیل تمام تفاوت هایی بود که ذکر شد.

وی در ادامه افزود: رهبری این ارکستر دستاوردهای خوبی برای من داشت چراکه وقتی در مقابل ارکستری ایستادم که نوع آهنگسازی متفاوتی دارد و همچنین نوازنده های پرقدرتی این اثر را می نواختند احساس رضایت می کردم من دراین مجموعه علاوه برآهنگسازی حمید متبسم از آواز همایون شجریان با این همه ظرافت ، تیزهوشی و دقت نظر در اجرای لحن های متفاوت آوازی نکات خوبی را آموختم چراکه آواز چنین قطعه ای که با شجاعت و در نهایت دقت نوشته شده است بسیار دشوار است اما همایون خوشبختانه با قدرت از پس آن برآمد.

این آهنگساز و پژوهشگر موسیقی ایرانی در پایان صحبت های خود به ترکیب بندی آهنگسازی حمید متبسم اشاره کرد و گفت : جدا از رفاقت سی ساله ای که با حمید متبسم دارم به هنر نوازندگی ، آهنگسازی ، دقت و شعور او در عرصه موسیقی ایمان دارم زمانی که سیمرغ درحال نگارش بود و تصمیمی برای اجرا گرفته نشده بود به صورت تلفنی قطعات را می شنیدم و ترکیب بندی و مدولاسیون در دستگاههای موسیقی ایرانی را در این اثر بسیار دوست داشتم به همین دلیل همه قدرت و توان خود را برای رهبری آن گذاشتم ودر نهایت اگر هر ایرادی به من وارد است می پذیرم وبدانید که خارج از توان من بوده است چراکه همه انرژی خود را برای رهبری این ارکستر به کارگرفتم و البته از خود اثرنیزانرژی گرفتم.