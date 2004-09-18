فايننشال تايمز : ايران كشوري نيست كه بوش بتواند با آن وارد جنگ شود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از فايننشال تايمز ، ابتداي امسال توني بلر نخست وزير انگليس ديگر معاونان ارشد خود را گردهم آورد تا در مورد برنامه هسته اي ايران بحث و گفتگو كنند . محتواي اين بحثها به شرح زير بود : دولت ايران احتمالا يك تصميم استراتژيك براي آشنايي با تسليحات هسته اي اتخاذ كرده است ، يك توافقنامه بوسيله انگليس و آلمان وفرانسه براي ترغيب اين كشور براي كنار گذاردن مقاصد هسته اي خود به سرسختي رهبران محافظه كار انجاميده است ، جرج بوش به شدت براي تحريمهاي بين المللي فشار مي آورد ، هم اكنون براي كنار گذاردن موافقتنامه بسيار زود است ، مذاكره براي دست كم به دست آوردن زمان .

بلر ذكركرد : خوب ، ما نمي توانيم اجازه داشتن تسليحات هسته اي را به ايران بدهيم . ما واقعا نمي توانيم . تاخير به اندازه كافي خوب نبود اين برنامه بايد متوقف مي شد . آنچنانكه من فهميدم هيچ كس در آن بحثها شك و ترديد نداشت و هيچ كس نيز توضيح نداد كه ايران چگونه بايد ترغيب شود .دولتهاي اروپايي يك طرح بي (جايگزين ) نداشتند اين حقيقتي بود كه همه مي دانستند اما در مورد آن سخني نمي گفتند . بنابراين مذاكرات با ايرانيها ادامه يافت در حاليكه به سرعت به نتيجه نمي رسيد . در همين حال ، بي صبري دولت آمريكا با نزديك شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري آمريكا سختتر مي شد .

اروپاييها و آمريكاييها هم اكنون به اين توافق رسيدند كه به ايران بايد يك ضرب الاجل تا ماه نوامبر و پس از انتخابات رياست جمهوري آمريكا داد تا خواسته هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي را برآورده سازد . اگر چه اين هفته هنوز اختلافاتي در مورد لحن دقيق قطعنامه جديد شوراي حكام وجود داشت اما دو طرف موافق بودند كه شكست در همكاري پرونده را به شوراي امنيت ارجاع خواهد داد و آمريكا در آنجا براي تحريم ايران فشار خواهد آورد .

از نظر اروپاييها ، تعيين يك اولتيماتوم آژانس موافقت با استراتژي آمريكا نيست . اگر دولتهاي اروپايي "يك طرح بي" نداشته باشند اشتياقي نيز براي يك طرح سي از جانب بوش ندارند . بوش علنا اعلام كرد كه بلر به طور غير علني به وي گفته است كه به هر قيمتي به ايران اجازه نخواهد داد با تسليحات هسته اي آشنايي پيدا كند . اما اين احتمال كه جنگنده ها اسرائيل با حمايت آمريكا ايران را بمباران كند حتي بر اندام همپيماني چون نخست وزير انگليس لرزه خواهد افكند . اما يك مقام عالي رتبه دولت اعتراف كرده است كه منطق بازهاي واشنگتن اين است : اگر تحريمهاي سازمان ملل شكست بخورد ، گام بعدي اقدام نظامي است تا تاسيسات هسته اي ايران نابود شود .

خطر آشكار اين است كه اين بحث به زودي قطب بندي خواهد شد و مذاكره و استفاده از زور دو جايگزين ويژه خواهند بود . جنگ در عراق روابط دو سوي آتلانتيك را به شدت ويران كرده است . مقامات اروپايي و انگليس پذيرفته اند اين احتمال كه اگر بوش بار ديگر انتخاب شود اختلافات در مورد ايران اين اتحاد را به شدت و به طرز غير قابل تعميري تيره خواهد كرد .

تعامل اروپاييها با تهران هنوز به طور كامل شكست نخورده است . اطلاعات بيشتري در مورد برنامه هسته اي ايران به دست آمده است . روسيه تامين كننده اصلي تجهيزات هسته اي در حاشيه نگه داشته شده است و همانطور كه مقامات دولت بلر اعلام كردند غرب هم مقداري زمان خريده است .

به هر حال ضعف مرگبار و خطرناك حقيقتي بوده است كه مذاكرات از جانب واشنگتن قابل تحمل و نه حمايت شده بوده است .

فايننشال تايمز در ادامه مي نويسد بايد قبول كرد كه برنامه هسته اي ايران يك علت وجودي استراتژيك واضح دارد . در ميان همسايگان ايران ، پاكستان ، عراق و افغانستان حضور دارند : اولي يك همپيمان آمريكا با توان هسته اي است دومي پايگاه نظامي ارتش آمريكا و سومي نيز لبريز از نيروهاي ناتو است . بالاتر از همه دشمني عميق اسرائيل با ايران است كه سالها ايران را به عنوان تهديد اصلي عليه امنيت خود مي دانسته است . فهميدن اين مسئله كه چرا نظام جمهوري اسلامي ايران احساس ناامني مي كند كار دشواري نيست .

از سوي ديگر جغرافي استراتژيك ايران نيز يك قدرت پتانسيل است . ايران توانايي افزايش ناآراميها در عراق ، ايجاد بي ثباتي در افغانستان و بستن تنگه هرمز را دارد . ايران كشوري نيست كه بوش بتواند با آن وارد جنگ شود .