سخنان وزیر کار را تحریف کرده اند!

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی در واکنش به خبر منتشر شده در تاریخ 10 مرداد ماه جاری به نقل از وزیر کار و امور اجتماعی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ضمن ارسال توضیحاتی در خصوص موضوعات مطرح شده توسط شیخ الاسلامی و بدون تکذیب آن، نمابری را به شرح ذیل ارسال کرده است که عینا نقل می شود:

1- روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد: وزیر کار و اموراجتماعی در مراسم معارفه رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به بررسی و تشریح علل و عوامل بیکاری در کشور پرداختند که متاسفانه خبرنگار محترم بدون توجه به فضای کلی بحث، مطلب را به گونه ای منعکس کرده اند که خلاف معنای مورد نظر ایشان افاده می کند.

2- سخنان وزیر کار و امور اجتماعی دارای اجزای مختلف بوده که این اجزا تکمیل کننده یکدیگر بودند که متاسفانه یک جزء خبر منعکس گردیده که منجر به بروز سوء تفاهم و تحریف معنایی سخن ایشان شده است.

3- وزیر کار و امور اجتماعی نقصان فرهنگ کار را از مولفه های اساسی در بروز بیکاری دانسته و همانگونه که آگاه هستیم برنامه های وزارت کار و امور اجتماعی بر محور توانمند سازی افراد و ارتقای مهارت تدوین شده است. در حالی که در خبر منتشره بدون توجه به کلیت بحث و اهمیت فرهنگ کار در ایجاد تعادل در بازار کار، عنوانی منعکس شده که هیچ همخوانی با برنامه ها و سیاست های وزارت کار و امور اجتماعی در مواجه با مسئله اشتغال ندارد.

4- اجرای طرح های مختلف از جمله طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی، کارآفرینی و ارایه آموزش های کسب و کار و آموزش های مهارتی از جمله طرح های به اجرا درآمده ای است که همگی حاکی از آن است که نبود مهارت از مولفه های اساسی در بروز بیکاری محسوب شده و از این رو برنامه های وزارت کار با اهتمام به مولفه های یاد شده تدوین شده است اما همانگونه که گفته شد انعکاس یک جزء از یک مطلب موجب تحریف محتوا و معنا شده است.

وزیر کار و امور اجتماعی نبود عزم جدی برای جذب در بازار کار، عدم تمایل افراد برای پذیرش بعضی از مشاغل و عدم تناسب بعضی از مشاغل با سلیقه، شأن و انتظارات کارجویان را فقط شامل بخشی از بیکارانی دانستند و تاکید اصلی ایشان بر این بوده که بخش عمده ای از بیکاری ناشی از نبود مهارتهای فنی و حرفه ای در افراد است. بنابراین انعکاس این خبر به شکلی که یکی از خبرگزاری ها آن را منعکس کرده درست نیست.

5- انعکاس دغدغه های مردم در حوزه اشتغال امری پسندیده محسوب شده و تدوین گزارش های مختلف خبری در این باره می تواند راهگشای مسئولان برای کاهش نرخ بیکاری باشد اما بیان ناصحیح اخبار و ایجاد فضای سوءتفاهم نه تنها راهگشا نیست بلکه می تواند بر سطح مشارکت اقتصادی تاثیر منفی بگذارد. از آنجا که اشتغال نیازمند همکاری تمامی قوا و نهادها می باشد رسانه های گروهی در ایجاد امنیت فضای سرمایه گذاری نقشی کلیدی و اساسی دارند انتظار می رود اصحاب رسانه نیز به این مسئولیت خطیر واقف بوده و در این میان نقش سازنده و مثبت ایفا کنند.

توضیحات مهر:

روابط عمومی وزارت محترم کار و امور اجتماعی در اقدامی شتابزده و برای به اصطلاح تنویر افکار عمومی بدون بازخوانی سخنان دکتر شیخ الاسلامی، توضیحاتی را به دفتر خبرگزاری ارسال کرده که در هیچ یک از 5 بند مطالب ذکر شده جمله نقل شده از وزیر محترم کار و امور اجتماعی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان فنی و حرفه ای "اغلب افراد بیکار حال کار کردن ندارند" تکذیب نشده است؛ بلکه این وزارتخانه در5 بند به توضیح و تفسیر سخنان وزیر کار پرداخته و آن را دوباره به نحوی دیگر مطرح کرده است.

پیشنهاد می شود روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی به جای عجله در ارسال توضیحات به خبرگزاری وهمچنین ارسال پیامک به خبرنگاران حوزه کار و اشتغال، یک بار نوار ضبط شده فرمایشات جناب وزیر را بررسی کنند تا صحت تیتر خبر منتشر شده در خبرگزاری مهر تایید شود.

مطالبی که توسط روابط عمومی وزارت کار ارسال شده است بیشتر به توضیح و تفسیر سخنان وزیر کار می پردازد در حالی که خود جناب دکتر شیخ الاسلامی به زبان ساده تری بی حال بودن و مهارت نداشتن کارجویان را اعلام فرمودند.

خبرگزاری مهر در راستای رسالت حرفه ای خود همواره تلاش می کند تا بدون اعمال سلیقه سخنان وزرا، فقط آنها را نقل قول کند و قضاوت آن را به مخاطبان خود واگذار کند. البته این خبرگزاری حق خود می داند که مانند همه رسانه ها علاوه برویرایش مطالب، تمام و یا بخشی از آن که به محتوای کلی سخنرانی لطمه نزند را منتشر کند.

روابط عمومی وزارت کار در بند دیگری از توضیحات ارسال شده اقداماتی مانند طرح کارورزی، کارآفرینی و آموزشهای مهارتی را از تلاشهای این وزارتخانه در راستای تقویت بازار کار و اشتغال می داند که این خبرگزاری همواره در خبرها و گزارشهای منتشر شده ضمن توجه به مقوله های ذکر شده، همیشه به دنبال دریافت مطالب و نتیجه اقدامات این وزارتخانه برای اطلاع رسانی بوده است.

به استحضار آن روابط عمومی می رساند که خبرنگار مهر مکررا و به دفعات درگفتگو با همکاران آن روابط عمومی از محدود بودن دایره اطلاع رسانی و پاسخگو نبودن معاونان و مدیران وزارت کار انتقاد و اظهار گلایه کرده است ( این موضوع در اولین نشست خبری وزیر کار درابتدای سالجاری به استحضار وزیر محترم رسانده شد و ایشان نیز فرمودند به معاونان دستور داده ام با رسانه ها گفتگو کنند ولی خودم تا حرفی برای گفتن نداشته باشم نیاز به برگزاری نشست با خبرنگاران نمی بینم)، ولی تاکنون هیچ ترتیب اثری در این زمینه داده نشده است.

همچنین مدیرکل روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی از زمان یکساله حضور در وزارت کار به خود زحمت ارتباط با رسانه ها و خبرنگارانی که همیشه پیگیر مسائل و اخبار حوزه اشتغال بوده و هستند را نداده اند و تاکنون هیچ نشستی نیز بین رسانه ها و روابط عمومی مانند آنچه که در وزارتخانه های فعال برگزار می شود، وجود نداشته است. جالب اینکه در برابر خبری که به درستی از وزیر محترم کار و امور اجتماعی منتشر می شود، واکنش نادرست نشان می دهند!

پس از چند سال کار کردن در حوزه اشتغال و رفت و آمد کم و بیش در وزارت محترم کار، جای بسی تعجب است که برخی از معاونان در پست های مهم وزارتخانه برای رسانه ها شناخته شده نیستند و یا دست کم هیچ تمایلی برای گفتگو از خود نشان نمی دهند که خود دوستان روابط عمومی به این امر واقفند و نیازی به نام بردن آنها نیست.

نکته آخر اینکه متهم کردن خبرگزاری مهر به انعکاس خبر اشتباه برداشتی نادرست از سوی روابط عمومی وزارت کار است چرا که این وزارتخانه می توانست فقط با یک بازخوانی ساده از اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری های دیگر در تاریخهای 10 و 11 مرداد ماه جاری جمله "اغلب افراد بیکار حال کار کردن ندارند" را ببینند.

جملاتی که در سایر خبرگزاریها منتشر شده و گواهی است بر اشتباه بودن توضیحات روابط عمومی وزارت کار:

"تنها دلیل بیکاری در کشور این است که یا بیکاران مهارت خاصی برای انجام کار ندارند و یا این ‌که افرادی هستند که حال کار ندارند".

"وزیر کار که در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای سخن می گفت، با اذعان به اینکه ریشه همه مشکلات بیکاری است و سایه سنگین بیکاری در همه مسائل سیاسی و اقتصادی و حتی امنیتی افتاده است، بیکاری را شر دانست و گفت: اغلب بیکاران ما یا حال کار کردن ندارند و پیشنهادات شغل ها آن ها را ارضا نمی کند و یا توان انجام کار را ندارند".

"شیخ الاسلامی تصریح کرد: اغلب بیکاران موجود در جامعه حال و توان کار کردن ندارند".