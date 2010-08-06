52 درصد تسهیلات مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری جذب شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، علی ابراهیمی در نشست ویژه شورای تأمین مسکن استان اظهار داشت: باتوجه به اینکه سقف تسهیلات مسکن استان در سالهای گذشته 546 میلیارد ریال مصوب شده بود تاکنون 52 درصد این تسهیلات جذب و هیچگونه مشکل و محدودیتی برای پرداخت تسهیلات مسکن مهر وجود ندارد.
وی افزود: در این جلسه 4.5 هکتار از زمین نهالستان لردگان برای ساخت و ساز مسکن مهر اختصاص یافت.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: اعضای تعاونیهای غیر فعال میتوانند با هماهنگی سازمان مسکن و شهرسازی استان در قالب تفاهمنامه با انبوهسازان به ساخت مسکن خود ادامه دهند.
وی تسریع در ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر در منظریه شهرکرد را یکی دیگر از مصوبات این جلسه دانست و تصریح کرد: به دستگاههای متولی فرصت یک هفتهای برای پیگیری عملیات اجرایی از جمله احداث مدرسه، ورزشگاه، بیمارستان و تأمین آب، برق و گاز شهرک منظریه داده شد.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: در این استان تاکنون 6 هزار و 196 واحد به بانکها برای جذب تسهیلات آمادهسازی معرفی شدهاند و 4 هزار و 888 نفر تسهیلات دریافت کردهاند.
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