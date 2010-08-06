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۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۵۰

52 درصد تسهیلات مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری جذب شده است

52 درصد تسهیلات مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری جذب شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون 52 درصد از تسهیلات مسکن مهر در سطح این استان جذب شده است.

 به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، علی ابراهیمی در نشست ویژه شورای تأمین مسکن استان اظهار داشت: باتوجه به اینکه سقف تسهیلات مسکن استان در سال‌های گذشته 546 میلیارد ریال مصوب شده بود تاکنون 52 درصد این تسهیلات جذب و هیچ‌گونه مشکل و محدودیتی برای پرداخت تسهیلات مسکن مهر وجود ندارد.

وی افزود: در این جلسه 4.5 هکتار از زمین نهالستان لردگان برای ساخت و ساز مسکن مهر اختصاص یافت.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: اعضای تعاونی‌های غیر فعال می‌توانند با هماهنگی سازمان مسکن و شهرسازی استان در قالب تفاهم‌نامه با انبوه‌سازان به ساخت مسکن خود ادامه دهند.

وی تسریع در ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر در منظریه شهرکرد را یکی دیگر از مصوبات این جلسه دانست و تصریح کرد: به دستگاه‌های متولی فرصت یک هفته‌ای برای پیگیری عملیات اجرایی از جمله احداث مدرسه، ورزشگاه، بیمارستان و تأمین آب، برق و گاز شهرک منظریه داده شد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در این استان تاکنون 6 هزار و 196 واحد به بانک‌ها برای جذب تسهیلات آماده‌سازی معرفی شده‌اند و 4 هزار و 888 نفر تسهیلات دریافت کرده‌اند.
 

کد مطلب 1128597

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