52 درصد تسهیلات مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری جذب شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، علی ابراهیمی در نشست ویژه شورای تأمین مسکن استان اظهار داشت: باتوجه به اینکه سقف تسهیلات مسکن استان در سال‌های گذشته 546 میلیارد ریال مصوب شده بود تاکنون 52 درصد این تسهیلات جذب و هیچ‌گونه مشکل و محدودیتی برای پرداخت تسهیلات مسکن مهر وجود ندارد.

وی افزود: در این جلسه 4.5 هکتار از زمین نهالستان لردگان برای ساخت و ساز مسکن مهر اختصاص یافت.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: اعضای تعاونی‌های غیر فعال می‌توانند با هماهنگی سازمان مسکن و شهرسازی استان در قالب تفاهم‌نامه با انبوه‌سازان به ساخت مسکن خود ادامه دهند.

وی تسریع در ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر در منظریه شهرکرد را یکی دیگر از مصوبات این جلسه دانست و تصریح کرد: به دستگاه‌های متولی فرصت یک هفته‌ای برای پیگیری عملیات اجرایی از جمله احداث مدرسه، ورزشگاه، بیمارستان و تأمین آب، برق و گاز شهرک منظریه داده شد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در این استان تاکنون 6 هزار و 196 واحد به بانک‌ها برای جذب تسهیلات آماده‌سازی معرفی شده‌اند و 4 هزار و 888 نفر تسهیلات دریافت کرده‌اند.

