کاهش تعرفه واردات تولید شکر را با بحران مواجه کرد

جمال الدین عباسیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه از سال آینده قیمت هر کیلو شکر به بیش از یکهزار تومان افزایش می یابد، افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلو شکر در عمده فروشی ها حداکثر 910 تومان است که این رقم در سال آینده به بیش از یک هزار تومان افزایش می یابد.

وی دلیل این امر را افزایش هزینه های تولید عنوان کرد و گفت: از سال آینده با افزایش هزینه ها، دستمزدها و مواد اولیه، قیمت نهایی نیز افزایش می یابد و این درحالی است که واردات شکر به کشور با تعرفه پائین ادامه دارد و برنامه ای هم از سوی دولت برای حل این بحران ارائه نمی شود.

عضو انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران با بیان اینکه وضعیت بازار به دست تجار افتاده است، اظهار داشت: تجار وارد کننده، قیمت شکر را در بازار تعیین می کنند و به بهانه نرخ بین الملی هرروز قیمت ها را افزایش یا کاهش می دهند.

وی افزود: سود بازار شکر نصیب وارد کننده می شود و تولید کننده نقشی دراین میان ندارد.

عباسیان در خصوص پیگیری افزایش تعرفه واردات شکر در چند ماهه اخیر خاطرنشان کرد: متاسفانه علی رغم تلاش تولید کنندگان برای افزایش تعرفه واردات شکر هنوز این طرح به جایی نرسیده است که در آینده با افزایش هزینه ها که به تولید کننده تحمیل می شود شرایط دشواری برای مصرف کننده و تولید کننده ایجاد می شود.