تدوین اساسنامه تشکیل کانونهای علمی طلاب حوزه های علمیه

مهدی محقق در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: شورای سیاستگذاری کانونهای علمی مدارس علمیه در نشست خود، اساسنامه الگوی تشکیل کانونهای علمی مدارس با 7 گرایش علمی را تصویب کرده است. همچنین در این جلسه اعطای مجوز فعالیت کانونهای علمی مدارس به صورت متمرکز به این شورا واگذار شد که به مرور این مسئولیت با ایجاد ساختارهای مناسب استانی به مدیریت های استانی واگذار می شود.

وی افزود: تدوین آیین نامه نحوه حمایت از کانونهای علمی مدارس در جلسه آینده این شورا در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مهدی محقق افزود: شورای سیاستگذاری کانونهای علمی مدارس علمیه با ریاست حجت الاسلام رفیعی مدیرکل امور پژوهشی طلاب، مدیر اداره امور پژوهشی طلاب، یکی از مدیر ان منتخب مدارس و یکی از معاون پژوهشی منتخب مدارس تشکیل می شود.