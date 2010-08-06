حل بحران عراق خیلی ساده است/ آمریکا و برخی کشورها کارشکنی می کنند

"محمود عثمان" عضو ائتلاف کردستان عراق در گفتگو با خبرگزاری مهر به سئوالات مختلفی درباره روند سیاسی و روند تشکیل دولت جدید از جمله دلایل تاخیر در تشکیل دولت، راه حل آن، موضع کردها و ... پاسخ داد.

این سیاستمدار کهنه کار منطقه کردستان عراق با ابراز تاسف از تاخیر در تشکیل دولت ابرازعقیده کرد: گروههای سیاسی در دستیابی به توافق برای پایان بحران تشکیل دولت ناتوان هستند که این موضوع سبب پیچیده تر شدن وضعیت و غرق شدن کشور در یک بحران عمیق شده است.



دلایل تشکیل نشدن دولت جدید عراق

محمود عثمان درباره دلایل تاخیر در تشکیل دولت جدید عراق گفت: این موضوع دلایل مختلفی دارد، شفاف نبودن برخی مفاد قانون اساسی عراق برای شناخت فراکسیون اکثریت و اقلیت، دلیل دیگر این است که گروهها درباره اینکه چه کسی و چگونه دولت را تشکیل دهد، توافق ندارند، مشکلات اتحاد ملی و معرفی نشدن نامزد نهایی آنها برای نخست وزیری یکی دیگر از این دلایل است، دخالتهای خارجی هم یکی دیگر از دلایل تاخیر در تشکیل دولت است، بنابراین دلایل مختلفی در این زمینه وجود دارد که سبب پیچیده تر شدن و تاخیر در تشکیل دولت شده است.

راه حل خروج از بحران



سیاستمدار کرد عراقی درباره راه حل تشکیل دولت جدید گفت: راه حل آن خیلی ساده است، اینکه همه گروههای پیروز انتخابات در پارلمان دور هم جمع شوند و ابتدا رئیس پارلمان و سپس رئیس جمهوری را انتخاب کنند و آنگاه فراکسیون اکثریت و اقلیت را مشخص کنند تا فراکسیون اکثریت مامور تشکیل دولت شود.



وی افزود: نکته ای که خیلی عجیب و شگفت آور است، مانع تراشی فراکسیونها در برابر برگزاری نشست پارلمان است و آنها نمی گذارند پارلمان تشکیل شود و گروههای سیاسی خود به مانعی در برابر پارلمان و قانون اساسی تبدیل شده اند که این رفتار غیر منطقی و غیر قابل قبول است، در حالی که راه حل خیلی ساده است، همه در پارلمان دور هم جمع شوند و فراکسیون اکثریت و اقلیت را مشخص کنند.



محمود عثمان گفت: اگر اتحاد ملی واقعا فراکسیونی منسجم و متحد وهماهنگ است و می توانند نامزدی برای تشکیل دولت معرفی کند، آنها فراکسیون اکثریت هستند، اما آنها همچنان اختلاف میان گروههای تشکیل دهنده این فراکسیون وجود دارد، بنابراین تا هنگامی که آنها با یکدیگر اختلاف دارند، فراکسیون العراقیه مامور تشکیل دولت شود و اگر نتوانست در مدت یک ماه دولت را تشکیل دهد، گروه دیگر مامور این کار شود.



به گفته وی، هم اتحاد ملی و هم العراقیه نتوانسته اند درباره تشکیل دولت به توافق برسند و همچنان با یکدیگر اختلاف دارند، بنابراین خود این گروهها به مانعی در برابر تشکیل دولت تبدیل شده اند که موانع غیر قابل قبولی هستند.

احتمال ارائه پیشنهاد از سوی کردها



محمود عثمان درباره اینکه گفته می شود کُردها درصدد ارائه پیشنهاد و راهکاری برای خروج از بن بست کنونی هستند، به مهر گفت: ما پیشنهاد خاصی نداریم، اما روابط حسنه ای با همه گروهها داریم، ما درباره هیچ گروهی خط قرمز نداریم، از هیچ گروهی بر ضد گروه دیگر جانبداری نمی کنیم، ما با همه گروههای سیاسی صحبت می کنیم، ولی طرح و برنامه خاصی نداریم، زیرا بحران موجود به سبب این گروههاست و راه حل آن خیلی ساده است، اینکه مشخص شود فراکسیون اکثریت و اقلیت کدام است و کدام گروه نخست وزیر را معرفی و دولت را تشکیل دهد، تا کنون نه برادران شیعه به توافق دست یافته اند و نه العراقیه از آنچه حق خود برای تشکیل دولت می خواند، دست برداشته است.

عضو مطرح ائتلاف کردستان افزود: سه ماه ارزشمند را از دست دادیم، این بحث و جدل و کشمکش که این گروه باید دولت را تشکیل دهد یا آن گروه، چه نتیجه ای داشته است؟ که این وضعیت قابل قبول نیست و دخالت برخی کشورها از جمله آمریکا و حتی سازمان ملل متحد وضعیت را پیچیده تر کرده است.



عراق غرق در بحران واقعی شده است



محمود عثمان با ابراز تاسف از دست نیافتن گروههای سیاسی به توافق برای تشکیل دولت مشارکت ملی تصریح کرد: عراق هم اکنون به سبب تشکیل نشدن دولت و پیچیده تر شدن اوضاع سیاسی در یک بحران واقعی غرق شده است و در معرض اقدامات تحریک آمیز و تنش زای خارجی قرار دارد.



وی افزود: از نظر امنیتی نیز با مشکلاتی روبرو شده ایم، وضعیت خدمات رسانی به شهروندان ضعیف شده است که این بحران بر اعتبار و جایگاه منطقه ای و بین المللی عراق و همچنین شهروندانی که از مشکلات بزرگی رنج می برند، تاثیر گذاشته است.



محمود عثمان خاطر نشان کرد: بله ما در بحران و تونل تاریک وارد شده ایم و این کشمکشها و بحث و جدلهای سیاسی روزانه سبب تعمیق این بحران شده است که زیبنده عراق و عراقی ها نیست، گروههایی که ملت به آنها رای داده است، نمی دانند چگونه رفتار کنند که این وضعیت سبب ناامیدی و سرخوردگی شدید شهروندان و کسانی که به موضوع عراق اهتمام دارند، شده است.



همه در حال در جا زدن هستیم



این سیاستمدار کرد عراقی درباره نتایج مذاکرات و نشستهای گروههای سیاسی عراق گفت: این نشستها و مذاکرات تا کنون نتیجه و پیشرفتی نداشته و همه چیز در حال در جا زدن است، و هر کس پیشنهادی می دهد، مثلا آمریکایی ها تلاش می کنند دولت قانون با العراقیه و ائتلاف کردستان ائتلاف کند، برخی طرفهای منطقه ای هم از گروههای دیگر حمایت می کنند تا دولت را تشکیل دهند، احتمال دیگر، ائتلاف ملی در صورتی که با دولت قانون نتواند به توافق برسد، ممکن است با العراقیه و ائتلاف کردستان دولت را تشکیل دهد که تمام اینها احتمالات است، اما در حقیقت شاهد هیچ حرکت رو به جلو نیستیم، همه در جا می زنند، همه فقط حرف می زنند و خبری از عملی شدن آن نیست که این وضعیت و ناتوانی این گروهها در دستیابی به توافق برای حل بحران تاسف آور است.



نه خوش بین هستم نه بدبین



محمود عثمان درباره زمان تشکیل دولت جدید عراق و احتمال قریب الوقوع بودن آن گفت: نه خیلی خوش بین هستم، اما بدبین هم نیستم، بلکه خوش بینی ام محتاطانه است، اما این گره به دست گروهها حل می شود، مثلا درباره اتحاد ملی، سه ماه منتظر بودیم تا نامزد نخست وزیری را معرفی کنند، ولی تا کنون نتوانسته اند به توافق برای حل مشکلات خود دست یابند، با این وضعیت که پارلمان تشکیل نشده است، چگونه می تواند دست به تحرک زد، العراقیه می گوید ما فراکسیون اکثریت هستیم، اتحاد ملی هم خود را فراکسیون اکثریت معرفی می کند، ما میان دو وضعیت قرار داریم، و مردم هم در بهت و حیرت به سر می برند، پارلمانی که تصمیم بگیرد، هنوز شکل نگرفته است، رئیس جمهوری جدید معرفی نشده، همه چیز مختل شده است، دادگاه عالی فدرال هم تقریبا جانب سکوت در پیش گرفته است، دخالتهای خارجی هم ادامه دارد و هر کشور منافع خود را دنبال می کند که این مسائل، وضعیت عراق را بسیار پیچیده کرده است.

مبنای حل بحران



وی درباره اینکه مبنای حل اختلافات و مشکلات کنونی و پایان یافتن بحث و جدل گروهها چیست؟ اظهار داشت: هر گروهی می گوید ما خواهان تشکیل دولت مشارکت ملی با همه طیفها هستیم ، مهم این است که پارلمان ابتدا تشکیل شود و سپس رئیس پارلمان و رئیس جمهوری انتخاب شوند و آنگاه رئیس جمهور فراکسیون اکثریت را مامور تشکیل دولت جدید کند.



مشکل این است که فراکسیون اکثریت مشخص نیست، العراقیه می گوید فراکسیون اکثریت است، اتحاد ملی هم تاکید می کند فراکسیون اکثریت است و دولت را باید تشکیل دهد، این گروهها نمی توانند مشکلاتشان را حل کنند، هیچ گروهی گروه دیگر را قبول ندارد و بر مواضع خود پافشاری می کند و ما از صبح تا شب همان حرفها و سخنان تکراری را می شنویم.



موضع نهایی کُردها



محمود عثمان درباره موضع نهایی ائتلاف کردستان به مهر گفت: موضع ما واضح و شفاف است، ما خواهان تشکیل دولت مشارکت ملی با شرکت همه طیفها و گروهها بدون کنار گذاشتن هیچ گروهی هستیم، ما نسبت به هیچ نامزد و گروهی خط قرمز نداریم، همین فردا اگر اتحاد ملی نامزد خود را معرفی کند، ما موافقت خواهیم کرد و برای تشکیل دولت با آن همکاری خواهیم کرد، اگر گروه دیگر مامور تشکیل دولت شود، ما با این گروه هم همکاری می کنیم، چیزی که روشن است اینکه ما هرگز با هیچ گروهی بر ضد گروه دیگر ائتلاف نخواهیم کرد، مشکل ازجانب ما نیست، بلکه مشکل به اتحاد ملی و العراقیه و گروههای داخل آنها بر می گردد.