نشر ثالث جشنواره تابستانی برگزار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره از امروز15 مرداد تا پایان این ماه برپا می شود و در این روزها فروشگاه ثالث شب ها با یک ساعت اضافه کار تا 10 شب باز است.

از برنامه های مختلفی که در جشنواره اجرا می شود تخفیف ویژه محصولات فرهنگی از جمله کتاب، محصولات موسیقایی و تولیدات یونیسف است.

نشر ثالث با توزیع بیش از 200 کارت دعوت بین نویسندگان، مترجمان و مراجعه کنندگان به فروشگاه این افراد را به خرید کتابها با 20 درصد تخفیف، محصولات بخش موسیقی و یونیسف با 10 درصد تخفیف و استفاده از خدمات کافه با شرایط ویژه دعوت کرده است.

این کارتهای دعوت که توزیع آن در محل فروشگاه بوده و دیگر به پایان رسیده است به طور تصادفی بین مراجعه کنندگان فروشگاه توزیع شده است.