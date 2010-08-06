نبود پایگاه انتقال خون در محور پلدختر/ تالاسمی ها و تصادفی ها چشم انتظار خون

به گزارش خبرنگار مهر در پلدختر، بیماران تالاسیمی شهر ترانزیتی پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، نبود پایگاه ثابت خونگیری و به دنبال آن کمبود خون، کمبود و گرانی دارو و مشکلات مالی را از مهمترین مسایل پیش روی خود عنوان کردند، این در حالیست که هم اکنون به دلیل نبود پایگاه ثابت خونگیری در پلدختر، بیماران تالاسمی با کمبود خون برای تزریق و ادامه حیات خود مواجه هستند.

در هر لحظه از هر روز، بسیاری از مردم در سراسر جهان، در هر سنی و از هر طبقه‌ای برای ادامه حیات خویش به خون نیاز پیدا می‌کنند، نیاز به خون همگانی است اما دسترسی به آن برای همه کسانی که بدان نیاز دارند، میسر نیست.

هر روز در سراسر دنیا میلیونها نفر خون اهدا می‌کنند تا جان هزاران نفر از همنوعان خود را نجات دهند.

با وجود پیشرفت‌های علمی قابل توجه در سال‌های اخیر، هنوز هیچ ماده‌ای جانشین خون انسان نشده و تنها منبع این ماده حیاتی، اهدای مستمر خون توسط انسانهای آگاه و انسان دوست است.

اهدای خون یکی از سنت‌های پسندیده‌ای است که در فرهنگ ایرانیان تبلوری خاص داشته و گروه‌های مختلف مردمی برای کمک به نیازمندان و بیماران اقدام به اهدای رایگان خون خود می‌کنند.

شاید در بعضی از کشورها خون مانند "کلیه" خرید و فروش شود، اما بواسطه اینکه خون اهدا شده توسط بدن بازسازی و جایگزین می‌شود، فروش آن در فرهنگ عمومی ایران امری نکوهیده و ناپسند است.

در بسیاری از بیماریها و نقص عضوها نیز از اندام مصنوعی استفاده می‌شود، اماهنوز جایگزین واقعی برای خون پیدا نشده‌است، بویژه برای افرادی که مبتلا به کم خونی‌های ارثی هستند و نیاز به مصرف خون دارند.

هر کشور برای اطمینان از دسترسی شهروندان خود به خون سالم به اهداکنندگان داوطلب که بدون هیچ چشمداشت مادی اقدام به اهدای مستمر خون خود می‌کنند، احتیاج دارد.

بر اساس آمارهای موجود تخمین زده می‌شود از هر سه نفر مردم جهان یک نفر در طول زندگی نیاز به تزریق خون و یا فرآورده‌های خونی پیدا کند. این در حالیست که بیماران تالاسمی با نیازی همیشگی در این زمینه مواجه هستند.

بیماری تالاسمی، بیماری ژنتیکی است که سیستم جسمی فرد مبتلا به لحاظ اختلال خونی قادر به حمل اکسیژن کافی و آهن نیست.

درمانهای این بیماری پیوند مغز استخوان از بافت نزدیکان بیمار به فرد مبتلاست که موفقیت آن در گرو قبول بافت اهداکننده به اهداشونده است.

باتوجه به مشکلاتی که در شیوه‌های درمان وجود دارد هر بیمار تالاسمی بطور متوسط در هر ‪ ۲۰ ‬ روز برای تامین خون مورد نیاز بدنش باید دو واحد خون معادل ‪ ۷۵۰ ‬ سی‌سی و با افزایش سن ‪ ۹۰۰ ‬ سی‌سی خون کامل تزریق کند، بنابراین این افراد بیمار همیشه چشم به راه اهدای خون افراد هستند.

به‌گفته یکی ازکارشناسان آزمایشگاه خون بیمارستان پلدختر،متاسفانه شهرستان پلدختر از داشتن پایگاه انتقال خون ثابت محروم است، خاطرنشان کرد: درصورت ایجاد پایگاه خونگیری ثابت در پلدختر کلیه خون های اهدایی جداسازی و برای بیماران این شهرستان به مصرف خواهد رسید.

این کارشناس افزود: در حال حاضر کسانی که داوطلب اهدا خون هستند در پلدختربه دلیل نبود جایگاهی برای نگهداری، فرآوری و پخش خون به مرکز استان و یا شهرهای اطراف مراجعه می کنند.

وی با یادآوری اینکه این مسئله باعث کمبود خون برای بیماران تالاسمی نیازمند به خون در پلدختر شده است، خواستار توجه و حمایت لازم مسوولان و دست‌اندرکاران برای حل این معضل بیماران تالاسمی شد.

این در حالیست که با توجه به قرار گرفتن شهرستان پلدختر در محور ترانزیت شمال به جنوب کشور علاوه بر بیماران تالاسمی مجروحان تصادفات رانندگی نیاز مبرم به خون و فرآورده های خونی دارند.

یکی از پزشکان شهر پلدختر نیز به خبرنگار مهر در این شهرستان نیز گفت: در طول سال ر برخی موارد پایگاه انتقال خون سیار به پلدختر مراجعه می کنند و خونهای اهدایی را پس از ارسال به مرکز استان مورد مصرف بیمارستانها و بیماران شهرهای مختلف استان قرار می‌گیرد.

وی بر ضرورت پایگاه ثابت خونگیری در پلدختر که نیاز بیماران تالاسمی تاکید کرد و افزود: در حالیکه خون به عنوان نیاز اولیه هر بیمار تالاسمی به شمار می‌رود ولی برخی بی‌توجهی‌ها باعث صدمه دیدن این بیماران شده است.

به گفته وی با ایجاد پایگاه ثابت خونگیری که در آن امکاناتی نظیر فرآوری و توزیع خون مهیاست بسیاری از درد و کمبودهای بیماران را می‌پوشاند.

وی تصریح کرد: سالهاست بیماران تالاسمی نیازمند به خون برای رفع کمبودهای خونی خود به انتظار ایجاد این پایگاه ثابت هستند.

جمعی از مردم شهرستان گرمسیری پلدختر در ‪ 110 ‬ کیلومتری جنوب مرکز استان لرستان نیز در گفتگو با مهر خواستار استقرار پایگاه ثابت انتقال خون در این شهرستان شدند.

این عده در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر گفتند: با توجه به فاصله زیاد پلدختر از مرکز استان و نیز استانهای همجوار، نبود پایگاه ثابت انتقال خون در این شهرستان مشکلاتی برای ما بوجود آورده است.

محسن محمودوند یکی از اهداکنندگان مستمر خون این شهرستان می‌گوید: به رغم اینکه علاقه فراوانی به اهدا خون دارم ولی امکان انجام این امر خیر به راحتی برایم مقدور نیست.

وی افزود: برای هر بار اهدا خون مجبورم با صرف وقت و هزینه زیاد و مشکلات ایاب و ذهاب به مرکز استان و یا استان خوزستان مراجعه کنم.

شهروند دیگری گفت: نبود پایگاه انتقال خون در شهرستان پلدختر موجب شده بیماران اورژانسی نیازمند خون در این شهرستان همواره با مشکل مواجه شوند.

یکی از رانندگان محور پلدختر - خرم آباد گفت: پلدختر در مسیر اصلی جاده تهران - جنوب قرار دارد و بروز تصادفات جاده ای بخشی از مسایل این شهرستان است.

رضا بخشیوند افزود: به طور یقین در این تصادفات جراحتهایی رخ می دهد و مجروحان در لحظات اولیه نیاز به خون پیدا می کنند که نبود یک پایگاه انتقال خون جهت خون رسانی در مدت کوتاه یکی از معضلات این منطقه است.

فرماندار شهرستان پلدختر در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: قرار گرفتن این شهرستان در مسیر شاهراه‌های شمال به جنوب و غرب به شرق کشور و وقوع تصادفات مکرر، ایجاد پایگاه انتقال خون را بیش از پیش ضروری کرده است.

فریدون رشیدی افزود: شهرستان پلدختربا دارابودن دوبخش و دوشهر و بیش از240روستا،هفت دهستان و حدود 100 هزارنفر جمعیت هم اکنون فاقد پایگاه انتقال خون ثابت است.

وی گفت: مجروحان ناشی از تصادفات جاده‌ای محورهای پلدختربه خرم آباد و پلدختر به اندیمشک و پلدختر به کرمانشاه و پلدختر به "دره شهر" ایلام و همچنین حوادث و اتفاقات غیر مترقبه به بیمارستان پلدختر انتقال می‌یابند که در بیشتر موارد با مشکل تامین به موقع فرآورده‌های خونی روبه رو می‌شوند.

فرماندار پلدختر گفت: بیمارن خاص نیازمند به خون در سطح شهرستان پلدختر وجود دارند که هرکدام از این بیماران ماهانه به چهار تا شش واحد خون نیاز دارند تا ادامه حیات آنان ممکن باشد.

به گفته وی به دلیل نبود پایگاه ثابت انتقال خون در پلدختر، برخی مواقع اکیپهای سیار خونگیری به منطقه مراجعه می کنند که طی این خونگیریها افراد علاقه مند و اهداء کنندگان مستمر در طول سال،خون اهداء می کنند.

"رشیدی" افزود: با توجه به وجود بیماران نیازمند به خون درسطح شهرستان پلدختر وجود مرکز ثابت اخذ خون در شهر پلدختر از نیازهای اساسی این شهرستان است.

به هر حال به نظر می رسد شرایط خاص شهرستان پلدختر در مسیر ترانزیت شمال به جنوب کشور و وقوع تصادفات متعدد از یک طرف و وضعیت بیماران تالاسمی این شهرستان از سوی دیگر ضرورت ایجاد پایگاه انتقال خون را به خوبی روشن می سازد که امید می رود این موضوع از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد.