از هر 100 واحد مسكوني در تهران حداقل 10 واحد خالي از سكنه است

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر افزود: با توجه به شعارهاي وزير مسكن و شهرسازي مبني بر تامين مسكن اقشار جامعه تا كنون دولت نتوانسته است پاسخگوي تامين نياز مسكن مردم باشد.

محمد عباسپور رفع كاستي هاي موجود در برنامه سوم را در زمينه مسكن از اولويتهاي مجلس هفتم دانست و گفت: يكي از برنامه هاي اصلي دولت در برنامه سوم تامين مسكن براي اقشار جامعه بوده كه متاسفانه با حركتهاي چند مجهولي و شعاري وزير مسكن نتوانست پاسخگوي متقاضيان مسكن باشد.

وي هزينه بالاي ساخت و ساز، عدم نظارت و كنترل بر وام هاي مسكن و نبود كنترل لازم بر كيفيت ساختمانها را از مشكلات ديگر بخش مسكن دانست.

عباسپور با اشاره به مقاوم نبودن اكثرساختمانهايي كه در سالهاي اخير ساخته شده است، تصريح كرد: وقوع زلزله خرداد ماه در سالجاري موجب شكست خوردن بسياري از آپارتمانهايي در تهران شد كه به گفته صاحبان آنها توان مقاومت در برابر زلزله چند ريشتري را داشته اند.