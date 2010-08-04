پیشنهاد کفاشیان برای پخش تلویزیونی بازیهای لیگ دسته اول بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضورعلی کفاشیان و مهدی تاج و با حضور غلامرضا بهروان رئیس و اعضای سازمان لیگ آزادگان شامل؛ ششگلانی، غفاری ، زینعلی ، صادقی، جابری ، کحالی، نیکوفکر ، محمود زاده و شفیعی در دفتر مهدی تاج برگزار شد .

در این جلسه مباحث مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که تقسیم بندی بندی و نحوه قرعه کشی لیگ های 2،1 و 3 کشور و برگزاری مسابقات لیگ های زیر گروه مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه آئین نامه برگزاری مسابقات قهرمانی فوتبال باشگاه های کشورپس ازتغییرات نهایی تصویب وهمچنین مقدمات اولیه طرح پخش مستقیم تلویزیونی رقابتهای لیگ یک از سوی علی کفاشیان رئیس فدراسیون مطرح شد که مورد استقبال اعضا قرار گرفت.

کفاشیان با اشاره به نمونه های خارجی پس مسابقات لیگ های پایین تر گفت: درکشورهای صاحب فوتبال، رقابتهای لیگ هایی که پایین تر از لیگ برترشان است و از حساسیت بالایی نزد رسانه ها برخوردار است و به خاطر توسعه فوتبال و همچنین علاقمندی مردم تمام نقاط مختلف یک کشور، رقابتهایی که منجر به صعود به لیگ های برتر می شود به صورت مستقیم پخش می شود که این مهم می تواند در کشورمان هم اتفاق بیفتد.

در پایان این نشست، تبلیغات محیطی و تبلیغات دور زمین رقابتهای لیگ های یک ، دو و سه و همچنین زیرگروه و لیگ های پایه مورد بحث وبررسی اعضا قرار گرفت و مقرر شد تا در خصوص مسائل مربوط به درآمدزایی این رقابتها درجلسات آینده پیگیری های لازم انجام شود.