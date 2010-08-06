رقابت دو نامزد از یک جریان برای ریاست جمهوری روسیه مفید نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسی، دیمیتری مدودف در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که نمی داند چه کسانی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری روسیه در سال 2012 شرکت می کنند ولی اطمینان دارد که رهبری کشور باید در این مورد فکر کند.

وی گفت: باید به کشور امکان توسعه باثبات داده شود، کشور باید طبق سناریوی قابل پیش بینی زندگی کند. پوتین هم در این مورد فکر کرده بود و من هم در این مورد فکر می کنم و کسی که بعد از من بیاید باز هم باید در این مورد فکر کند.



مدودف این نظر را بیان کرد که رقابت شدید نیروهای نزدیک در انتخابات برای کشور مفید نخواهد بود.

وی در مورد روابط کنونی با ولادیمیر پوتین گفت: از یک طرف این روابط تغییر نکرده و از طرف دیگر دچار تحولات بنیادی شده و این شرط مقررات اخلاقی است. وقتی پوتین به من می گفت بعد از احراز سمت ریاست جمهوری آدم متحول می شود من سخنان او را درک نمی کردم. به همین دلیل روابط ما روابط رئیس جمهور و رئیس جمهور اسبق می باشد و در نظر نگرفتن این واقعیت ممکن نیست.

این روزها بار دیگر با نزدیک شدن به پایان دوره دیمیتری مدودف صحبت ها درباره آینده ریاست جمهوری روسیه و امکان ظهور فرد سوم مطرح می شود.

"دیمیتری ارشکین" کارشناس سیاسی معتقد است سیستم حکومت موجود در روسیه برای کنترل قدرت از طرف یک نفر ساخته شده است و به عقیده من این سیستم قادر به تحمل رقبای واقعی سیاسی نیست و نتیجه انتخابات به وفاداری نخبگان بستگی دارد و نه احوال مردم.



"استانیسلاو بلکوفسکی" کارشناس سیاسی دیگر روس هم به وجود نامزد سوم در انتخابات سال 2012 باور ندارد. به نظر وی مدودف فقط سعی دارد توجه جامعه را از بررسی رویارویی احتمالی وی با پوتین منحرف کند.