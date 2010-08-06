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۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۴۵

رحیم اف اعلام کرد:

اختصاص 600 میلیارد ریال برای نصب سامانه ITS در جاده‌های کشور

اختصاص 600 میلیارد ریال برای نصب سامانه ITS در جاده‌های کشور

عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از اختصاص 600 میلیارد ریال برای نصب سامانه ITS ( سیستم حمل و نقل هوشمند) در جاده‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران رحیم‌اف از اختصاص 600 میلیارد ریال برای نصب سامانه ITS ( سیستم حمل و نقل هوشمند) در جاده‌های کشور گفت: با اختصاص این میزان اعتبار، جاده‌های تمامی استانهای کشور حداقل به یکی از سامانه‌های دوربین نظارت تصویری، کنترل سرعت، سبقت، تخلف و یا سامانه توزین مجهز خواهند شد.

وی در خصوص مکان نصب اولین سیستم از این سامانه اظهار داشت: نخستین مکان نصب سامانه  ITS ( سیستم حمل و نقل هوشمند)در کشور گردنه کوهین واقع در جاده قدیم قزوین - رشت است.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در ادامه از نصب سامانه پرداخت هوشمند (ETS) در عوارضی قزوین - رشت خبر داد و تصریح کرد: برای نخستین بار در کشور در محور مذکور برای پرداخت عوارض از کارت اعتباری استفاده می‌شود.

کد مطلب 1128668

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