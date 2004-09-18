استاندارد : با جلب رضايت آژانس در سايه همكاري هم اكنون برگ برنده در دست ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه اتريشي ، اروپايي ها بر خلاف آمريكا توانستند در خصوص روند فعاليتهاي هسته اي ايران به موفقيتهايي دست يابند كه از آن جمله مي توان به تعليق غني سازي از سوي اين كشور اشاره كرد .

استاندارد افزود : عليرغم افزايش فشارهاي مقامات كاخ سفيد مبني بر توقف همه جانبه فعاليتهاي هسته اي ايران و ارجاع پرونده هسته اي اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل، اروپا به مقاومت با اين امر پرداخته و مخالفت همه جانبه خود را با اين مسئله اعلام كرده است .

به نوشته اين روزنامه ايران تاكنون همكاريهاي مناسبي با آژانس بين المللي انرژي اتمي داشته كه رضايت مقامات آژانس را به خود جلب كرده و همين امر تاكنون سبب شده تا آژانس تصميم قاطعي در راستاي مخالفت با برنامه هاي هسته اي اين كشور اتخاذ نكند .

با توجه به رضايت آژانس از همكاريهاي ايران به نظر مي رسد هم اكنون برگ برنده در دست اين كشور باشد ، اما نكته مهم چگونگي استفاده از اين فرصت است .

استاندارد همچنين نوشت : امري كه مي توان كاملاً به آن مطمئن بود تلاش سه كشور اروپايي آلمان ، فرانسه و انگليس براي تداوم گفتگو با ايران هستند . اين درحالي است كه مقامات آمريكا با ناديده گرفتن همكاريهاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي به منظور پايان دادن به اختلاف نظرهاي موجود در قبال برنامه هاي هسته اي اين كشور مخالف هر گونه گفتگو با ايران هستند .

دكتر " فولكر پرتز " رئيس بخش خاورميانه موسسه تحقيقات و استراتژيك آلمان در گفتگويي با روزنامه فرانكفورتر روند شاو خاطر نشان ساخت : ايران براي دستيابي به تكنولوژي روز در تلاش است و اين امر را نمي توان به معناي فعاليت غير متعارف هسته اي ايران تلقي كرد .