دارالقرآن الکریم اردبیل رتبه برتر کشوری را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت‌ الاسلام عزیز صابر شامگاه چهارشنبه در جمع مدیران موسسات قرآنی استان اظهار داشت: این رتبه در زمینه فعالیتهای موفق قرآْنی در این استان کسب شده است.

وی افزود: رعایت آئین نامه ابلاغی و اولویت بخشی به کیفیت و کمیت فعالیتها، نظارت بر فعالیتهای قرآنی، تعامل با سازمان دارالقرآن الکریم و... از جمله عواملی بود که باعث شد دارالقرآن الکریم این استان در بین دارالقرآنهای کشور موفق به کسب رتبه برتر شود.

مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان همچنین گرایش به رویکردهای جدید از جمله همگانی کردن آموزش‌ قرآن را از دلایل کسب این رتبه برشمرد و تصریح کرد: امسال بر اهمیت آموزش صحیح در بعد قرآنی تاکید خواهد شد.

وی تحقق این مهم را در گرو توسعه آموزش نیروهای قرآنی دانست و اضافه کرد: البته تقویت نیروهای کارآمد نیازمند آموزش صحیح و تدبر در قرآن است.

صابر همچنین با تشریح برنامه های قرآنی ماه رمضان در استان اردبیل ابراز داشت: برنامه های استقبال از رمضان، محفل انس با قرآن با حضور قاریان استانی و بین المللی، توزیع قرآن یارانه ای و اهدایی از جمله این برنامه ها خواهد بود.

وی برگزاری کلاسهای عمومی و تخصصی به تعداد 830 کلاس، ایجاد نمایشگاه علوم قرآنی، برپایی جلسات تفسیر قرآن در شهرستانها از سوی ائمه جمعه و فعال کردن هیئتها و تشکیل جلسات در شبهای ماه مبارک رمضان را از دیگر برنامه های قرآنی استان در ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

این مسئول قرآنی استان خاطر نشان کرد: برگزاری کلاسهای قرآنی در ادارات، برگزاری طرح بینات در تمامی شهرستانها و برگزاری جلسات تفسیر، ترجمه و مفاهیم را نیز در این ماه دنبال خواهیم کرد.