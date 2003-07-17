تخصص علمي در كشور ما خريدار ندارد

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود:" در كشور ما براي خريد و فروش كالاهاي تجاري و بازرگاني همطراز با اروپا حركت مي كنيم و توجيه مي آوريم كه بازار آزاد است ، اما براي خريد دانش و تخصص يك سي ام اروپا سرمايه گذاري مي كنيم."

دكتر مسعود پزشكيان ادامه داد:" سرانه سلامت در ايران 45 دلار است ، در حالي اين رقم در اروپا 1800 دلار و در آمريكا 3300 دلار است ، بنابر اين نمي توان با اين تفاوت سرانه انتظار همخواني با استاندارهاي اروپايي را داشت."

وي مشكل جامعه پزشكي و سيستم سلامتي را ناشي از ضعف علمي و مهارتي پزشكان ندانست و گفت:" متخصص هاي ما درحال حاضر به دليل محدوديت امكانات ، به رغم توانايي علمي فراوان فقط يك سي ام خدماتي را مي دهند كه همان متخصص در اروپا اين خدمات را ارائه مي دهد."

دكتر پزشكيان افزود:" در جامعه ما همه چيزغير واقعي و غير منطقي اعمال مي شود ، اما انتظار پاسخي منطقي و واقعي را داريم و سيستم بهداشت و درمان نيز از اين قاعده مستثني نيست، سرانه اي غير منطقي براي آن در نظر گرفته مي شود ولي انتظاراتي واقعي و منطقي از آن طلب مي شود."

وي با تاكيد بر ايثار و فداكاري جامعه پزشكي، پرستاري و خدمات سلامت در كشور گفت:" خدمات دهي سيستم بهداشت كشور در حد حاضر و در چنين سطحي فقط به پشتوانه ايثار و از خود گذشتگي هاي بي شائبه نيروي درماني اين مجموعه است."

وي افزود:" اگر در برخي موارد بعضي افراد را متهم به دريافت زير ميزي ميكنند ، اين در مواردي است كه خود سازمان و قانون گذار و مجري قانون 12 برابر پول ميدهد و خريد مي كنند و اين موضوع از آنجا ناشي مي شود كه قيمت واقعي كالاي خريداري شده تعريف نشده است."

وي با اشاره به اينكه تعرفه هاي خدمات پزشكي بايد در هيات دولت واقعي شود ، ادامه داد:" در عين حال بايد همواره به خاطر داشت كه در حال حاضر سيستم بهداشت ما چندين برابر بودجه اي كه دريافت مي كند ، ارائه خدمت مي كند."