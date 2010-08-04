اسرائیل در محاسباتش درحمله به لبنان اشتباه کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سرلشکر "جان قهوه چی" در بازدید از منطقه درگیری روز گذشته میان نیرو های لبنان و صهیونیستها از مقاومت جانانه نظامیان کشورش تمجید کرد.

وی در تشریح درگیریهای دیروز گفت : مسئولیت این درگیری ها بر عهده اسرائیل است زیرا گشتی های این رژیم قطعنامه 1701 را نقض کردند.

فرمانده ارتش لبنان خاطرنشان کرد: نظامیان رژیم صهیونیستی با ورود به منطقه ممنوعه لبنان به اعتراضهای ارتش و نیروهای یونیفل توجهی نکردند.

وی خطاب به نظامیان حاضر در منطقه گفت : ایستادگی شجاعانه شما در برابر دشمن با امکانات محدود به این تجاوزگر ثابت کرد که هرگونه دست دارازی به مردم و سرزمین لبنان بدون بها نخواهد بود.

قهوه چی در ادامه افزود : تجاوز به وجبی از خاک لبنان مساوی حمله به همه کشور است .

وی با غلط دانستن محاسبات رژیم صهیونیستی در هدف قراردادن آسان ارتش لبنان برضرورت هوشیاری نظامیان تاکید کرد.

شایان ذکر است درحمله دیروز نظامیان رژیم اشغالگرقدس به پایگاه ارتش لبنان تعدادی از نظامیان لبنانی کشته ومجروح کردند.