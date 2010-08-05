پرداختن به هنر کودکان ویژگی‌ مهم جشنواره هنرهای تجسمی اراک است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سید مجتبی صفرآبادی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی استان با حضور 250 نفر از هنرمندان هم اکنون در فرهنگسرای آیینه اراک در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: پیش از این در هیچ جشنوار‌ه‌ای به صورت تخصصی به هنر کودکان پرداخته نشده بود که خوشبختانه استان مرکزی به عنوان نخستین استان به صورت تخصصی به این موضوع پرداخت.

معاون فرهنگی ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به اینکه این جشنواره در رشته ‌های تذهیب و نگارگری، پوستر، تصویر سازی، طراحی، نقاشی، مجسمه‌سازی و کاریکاتور برگزار و از هر رشته سه نفر به عنوان برگزیده معرفی و از آنان تقدیر می‌شود، بیان داشت: شناسایی توان بالقوه هنرمندان، پرورش استعدادها، سرمایه‌گذاری مناسب بر روی هنرمندان و ارتقای سطح علمی هنرمندان از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

صفرآبادی گفت: استقبال هنرمندان در خلق آثار در این جشنواره نسبت به جشنواره سال گذشته 50 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه این جشنواره در مرحله استانی در دو بخش آتلیه و طبیعت برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: اعتبار هزینه شده برای برگزاری این جشنواره بالغ بر 46 میلیون تومان بوده است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی بیان داشت: 37 نفر از هنرمندان حرفه ‌ای به این جشنواره دعوت شده‌اند و خوشبختانه این جشنواره از بار کیفیت نسبتا خوبی برخوردار است.

صفرآبادی ادامه داد: هم اکنون انجمن هنرهای تجسمی استان 350 نفر عضو دارد که از این تعداد 60 نفر عضو فعال هستند.



وی خاطرنشان کرد: برگزاری نشست‌ های تخصصی،کارگاه‌های نقد و بررسی، کارگاه های آموزشی از بخش‌ های مختلف این جشنواره است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: با برنامه‌ ریزی ‌های انجام شده جشنواره بعدی هنرهای تجسمی با مشارکت نهاد های فرهنگی و هنری استان با هدف همسو شدن در فرایند جریان ‌سازی فرهنگی برگزار می ‌شود.