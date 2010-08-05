ارتباط فرهنگی اکو با ایران افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، محمد جمیل اویسی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره شنی اظهار داشت: ایران کمک های زیادی از نظر مادی و سایر مسائل به موسسه دارد و می خواهیم کشورهای عضو اکو با فرهنگ اسلامی مشترک ایران ارتباط بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه مسلمانان این کشورها از اهمیت و وجهه قابل توجهی برخوردارند، تصریح کرد: اتحاد بین این کشورها باعث می شود تا کسی نتواند سوء نظری نسبت به این مجموعه داشته باشد.

اویسی با مثبت ارزیابی کردن برگزاری جشنوراه مجسمه های شنی یادآور شد: تاریخ مجسمه سازی به قبل از تاریخ سازی مربوط می شود و دو هزار و 900 سال قبل از میلاد مسیح ایجاد شده بود.

وی با بیان اینکه مجسمه های نفرتی تی و فرعون نیز از همین مجموعه هستند، خاطرنشان کرد: یهودیت و مسیحیت مجسمه سازی را مغایر با آیین های دینی می دانستند و اسلام نیز با مجسمه سازی از انسان مخالف بوده و کار در زمینه پرندگان و طبیعت را قابل قبول می دانست.

در این مراسم داوود نصیری نویسنده، پژوهشگر و جهانگرد حضور داشت و گفت: از سال 65 شروع به انسان پژوهی کرده و در سال 86 به همراه خانواده خود سفر به دور دنیا را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه در ترکیه و باکو مورد استقبال مردم و دولت این کشورها قرار گرفتیم، تصریح کرد: در سال 87 برای گردش به دور ایران به کشور بازگشتم و می خواهم پس از آن به گرجستان، آسیای میانه، آفریقا و آمریکا سفر می کند.

نصیری در این سفر به همراه خانواده خود پیام عشق و دوستی را به سایر کشورها خواهد داد.