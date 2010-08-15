انگیزه احداث پلهای هوایی بیش از خدماتی بودن تبلیغاتی است

کامبیز عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون پلهای عابر پیاده مسیرهای شمال شرق استان تهران اظهار داشت: ایجاد پلهای هوایی در مناطق مختلف بستگی به حجم تردد عابرین پیاده دارد.
وی عنوان کرد: ساخت پلهای هوایی نیازمند وجود طرحی کارشناسی شده است تا مبالغ هنگفت، بیهوده هزینه نشود.
عبدالملکی با اشاره به وجود پل عابر پیاده در پیست آبعلی و نصب بنرهای تبلیغاتی و رقابت تنگاتنگ مراکز تجاری در این مکان، اظهار داشت: این در حالیست که حتی یک نفر نیز از این پل عبور نمی کند.
وی عنوان کرد: اکثر سامانه های پلهای هوایی در مناطق مختلف دو بخش مرکزی تهران و رودهن بیش از آنکه ضروری باشد جنبه تبلیغاتی داشته است.
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