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۲۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۲۰

عبدالملکی عنوان کرد:

انگیزه احداث پلهای هوایی بیش از خدماتی بودن تبلیغاتی است

انگیزه احداث پلهای هوایی بیش از خدماتی بودن تبلیغاتی است

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری بومهن و رودهن گفت: انگیزه احداث پلهای هوایی در شمال شرق استان تهران بیش از خدماتی بودن، تبلیغاتی است.

کامبیز عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون پلهای عابر پیاده مسیرهای شمال شرق استان تهران اظهار داشت: ایجاد پلهای هوایی در مناطق مختلف بستگی به حجم تردد عابرین پیاده دارد.

وی عنوان کرد: ساخت پلهای هوایی نیازمند وجود طرحی کارشناسی شده است تا مبالغ هنگفت، بیهوده هزینه نشود.

عبدالملکی با اشاره به وجود پل عابر پیاده در پیست آبعلی و نصب بنرهای تبلیغاتی و رقابت تنگاتنگ مراکز تجاری در این مکان، اظهار داشت: این در حالیست که حتی یک نفر نیز از این پل عبور نمی کند.

 وی عنوان کرد: اکثر سامانه های پلهای هوایی در مناطق مختلف دو بخش مرکزی تهران و رودهن بیش از آنکه ضروری باشد جنبه تبلیغاتی داشته است.

عبدالملکی با اشاره به هزینه های احداث پل هوایی خاطرنشان کرد: احداث یک پل هوایی هزینه ای بالغ بر 200 میلیون تومان را برای ادارات راهنمایی و رانندگی به همراه دارد.
 
این مسئول از استقبال این دستگاه خدماتی برای ساخت پلهای هوایی با سرمایه بخش خصوصی خبر داد و افزود: البته اگر بخشهای خصوصی برای احداث پلهای هوایی جهت انجام تبلیغات علاقه نشان دهند اداره راه رودهن و بومهن از این امر استقبال خواهد کرد.
کد مطلب 1128758

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