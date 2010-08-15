انگیزه احداث پلهای هوایی بیش از خدماتی بودن تبلیغاتی است

کامبیز عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون پلهای عابر پیاده مسیرهای شمال شرق استان تهران اظهار داشت: ایجاد پلهای هوایی در مناطق مختلف بستگی به حجم تردد عابرین پیاده دارد.

وی عنوان کرد: ساخت پلهای هوایی نیازمند وجود طرحی کارشناسی شده است تا مبالغ هنگفت، بیهوده هزینه نشود.

عبدالملکی با اشاره به وجود پل عابر پیاده در پیست آبعلی و نصب بنرهای تبلیغاتی و رقابت تنگاتنگ مراکز تجاری در این مکان، اظهار داشت: این در حالیست که حتی یک نفر نیز از این پل عبور نمی کند.

وی عنوان کرد: اکثر سامانه های پلهای هوایی در مناطق مختلف دو بخش مرکزی تهران و رودهن بیش از آنکه ضروری باشد جنبه تبلیغاتی داشته است.

عبدالملکی با اشاره به هزینه های احداث پل هوایی خاطرنشان کرد: احداث یک پل هوایی هزینه ای بالغ بر 200 میلیون تومان را برای ادارات راهنمایی و رانندگی به همراه دارد.

این مسئول از استقبال این دستگاه خدماتی برای ساخت پلهای هوایی با سرمایه بخش خصوصی خبر داد و افزود: البته اگر بخشهای خصوصی برای احداث پلهای هوایی جهت انجام تبلیغات علاقه نشان دهند اداره راه رودهن و بومهن از این امر استقبال خواهد کرد.