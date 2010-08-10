طرح زیرگذر تقاطع غیرهمسطح "مشاء" معطل تخصیص اعتبار است

کامبیز عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: این مسیر همواره به دلیل بارشهای متمادی و کولاک شدید در اغلب طول سال با سوانح رانندگی بسیاری همراه است.

وی گفت: این منطقه که در ردیف حادثه خیزترین نقاط جاده هراز قرار دارد، مرحله اصلی احداث پل را گذرانده است.

این مسئول از وجود مشکل اعتباری در این طرح پر اهمیت خبر داد و عنوان کرد: مهلت پایان قرارداد پیمانکار این پروژه تا زمستان سال آینده است اما این پیمانکار در حال حاضر با مشکل تخصیص اعتبار از محل تملک داراییها مواجه شده است.

وی ادامه داد: اعتبار اختصاص یافته جهت آغاز تا اتمام طرح زیرگذر تقاطع غیرهمسطح مشاء سه میلیارد تومان بود که تاکنون یک میلیارد و 200 میلیون تومان آن تزریق شده و با تخصیص مابقی این اعتبار پروژه مذکور روند اجرایی خود را ادامه خواهد داد.

عبدالملکی پیرامون پیشرفت فیزیکی این طرح خاطرنشان کرد: مرحله اصلی طرح یاد شده یعنی احداث سامانه پل، پیش از موعد زمانی به بهره برداری رسید و نحوه اجرای این پروژه تا کنون رضایت بخش بوده است.

رئیس اداره راه و ترابری بومهن و رودهن در خصوص زمان اتمام پروژه مذکور اظهار داشت: تا وقتی که میزان تخصیص، نحوه پرداخت و برهه زمانی اعتبارات این طرح مشخص نباشد نمی توان تاریخ معینی برای پایان پروژه تعریف کرد.

این مسئول ساخت زیرگذر در جاده مشاء را با توجه به وجود سراشیبی تند و بارشهای سهمگین کولاک مثبت ارزیابی کرد و افزود: با توجه به خطرات یاد شده اجرای طرح مطالعاتی زیرگذر تقاطع غیرهمسطح مشاء از بروز سوانح رانندگی خطرناک جلوگیری می کند.