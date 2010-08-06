  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

"عقل سلیم" منتشر شد

"عقل سلیم" منتشر شد

کتاب "عقل سلیم" اثر نوح لموس از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر به دفاع از سنت عقل سلیم می‌پردازد و آراء و اندیشه‌های متفکران این سنت را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نویسنده در این کتاب به بررسی آرای فیلسوفان عقل سلیم چون توماس رید و جی.ای مور می‌پردازد.

فیلسوفان سنت عقل سلیم با دو چالش اساسی مواجه بوده‌اند. یکی از سوی کسانی که استدلالهای غیر دوری برای قابل اتکا بودن حافظه و ادراک می‌آورند و دیگری از سوی کسانی که مواردی از دانش را بدون توجه به ملاکهای معرفتی بر می‌گزینند. 

این کتاب برای علاقه‌مندان حوزه‌های فلسفه، اخلاق و معرفت شناسی جالب توجه است.

این کتاب علاوه بر پیشگفتار و نمایه مشتمل بر هشت فصل است. خاص‌گرایی و شک‌گرایی اخلاقی، عقل سلیم و معرفت شناسی پیشینی؛ مور، شک‌گرایی و جهان خارج فهرست برخی از عناوین این کتاب را در برمی‌گیرند.

کد مطلب 1128766

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها