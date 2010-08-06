"عقل سلیم" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر به دفاع از سنت عقل سلیم می‌پردازد و آراء و اندیشه‌های متفکران این سنت را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نویسنده در این کتاب به بررسی آرای فیلسوفان عقل سلیم چون توماس رید و جی.ای مور می‌پردازد.

فیلسوفان سنت عقل سلیم با دو چالش اساسی مواجه بوده‌اند. یکی از سوی کسانی که استدلالهای غیر دوری برای قابل اتکا بودن حافظه و ادراک می‌آورند و دیگری از سوی کسانی که مواردی از دانش را بدون توجه به ملاکهای معرفتی بر می‌گزینند.

این کتاب برای علاقه‌مندان حوزه‌های فلسفه، اخلاق و معرفت شناسی جالب توجه است.

این کتاب علاوه بر پیشگفتار و نمایه مشتمل بر هشت فصل است. خاص‌گرایی و شک‌گرایی اخلاقی، عقل سلیم و معرفت شناسی پیشینی؛ مور، شک‌گرایی و جهان خارج فهرست برخی از عناوین این کتاب را در برمی‌گیرند.