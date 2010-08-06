به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه مستند - سینمایی 90 دقیقهای به جنگ تاریخی ایران به سرپرستی شاه اسماعیل صفوی و امپراتوری عثمانی به سرپرستی سلطان سلیم و به تبعات این جنگ از بعد تاریخی، اجتماعی و سیاسی میپردازد. مقبره شیخ صفی الدین اردبیل ، سلطان سلیم و مزار چهارصد شهید جنگ چالدران اردبیل لوکیشنهای فیلم داستانی "چالدران" هستند که به سفارش سیمافیلم تولید میشود.
- فیلم تلویزیونی "ارتباط خانوادگی" به کارگردانی و تهیهکنندگی نادر مقدس برای سیمافیلم در مرحله پیش تولید قرار دارد. فیلمنامه این اثر را افسانه منادی نوشته و داستان طلعت و کمال زوج سالخوردهای را روایت میکند که برای حلالیت گرفتن از فرزندانشان به تهران میآیند، اما متوجه بحران زندگی بچههایشان میشوند و ...
- مهران برومند ساخت تیتراژ مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" را به کارگردانی داوود میرباقری و تهیهکنندگی محمود فلاح آغاز کرد. این مجموعه درباره زندگی و قیام مختار ابوعبید ثقفی میپردازد و در آن فریبرز عربنیا، ابراهیم آبادی، انوشیروان ارجمند، فرهاد اصلانی، محمود اردلان، کریم اکبری مبارکه و ... بازی کردهاند.
- فیلم تلویزیونی "فولاد سرد" به کارگردانی شاهرخ دولکو و تهیهکنندگی حسین طاهری برای سیمافیلم تدوین میشود. در این فیلم بابک کشوری، مریم کاویانی، مجتبی رجبی، مینا جعفرزاده، قاسم زارع، فرشید زارعیفرد، حسن ادسی، کاظم افرندنیا و افشین سنگچاپ بازی میکنند. فیلمنامه این اثر را احمدرضا معتمدی نوشته و داستان دو برادر با نامهای صابر و سعید است که اتفاقاتی باعث درگیری آنها میشود و ...
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