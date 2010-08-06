اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کریمی بازیکن بزرگی است که خدمات زیادی در تیم ملی داشته و هر زمان که شرایط فنی و بدنی مناسبی داشته باشد به اردوی تیم ملی دعوت می‌شود اما تصور می‌کنم او در حال حاضر هیچ علاقه‌ و انگیزه‌ای برای همراهی تیم ملی ندارد.

حاجیلو افزود: کریمی زمانی می‌تواند به فوتبال ما کمک کند که در شرایط روحی و انگیزشی بالایی باشد اما در شرایط فعلی حضور او نه برای خودش و نه برای تیم ملی مفید نیست.

سرپرست تیم ملی در مورد مسائلی که پیرامون کناره‌گیری قریب‌الوقوع افشین قطبی از تیم ملی و حمایت نشدن وی از سوی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مطرح می‌شود، گفت: فدراسیون فوتبال و هیئت رئیسه از قطبی حمایت قاطعی دارند و در نشست اخیر مسئولان فدراسیون فوتبال با رئیس سازمان تربیت بدنی بر این امر تاکید کردند. در حال حاضر تمامی اعضای هیئت رئیسه به فعالیت قطبی در تیم ملی علاقه‌مند هستند و تا جام ملت‌های آسیا از او حمایت کامل خواهند داشت.

حاجیلو در مورد تهدید پرویز مظلومی مبنی بر ممانعت از حضور بازیکنان استقلال در اردوی تیم ملی برای دیدار با ارمنستان اظهار داشت: چنین اتفاقی تابحال در فوتبال ما رخ نداده و تصور هم نمی کنم آقای مظلومی که خودشان در زمان سرمربیگری قلعه نویی در تیم ملی یکی از مشاوران سرمربی این تیم بود، شرایط تیم کشورش را درک نکند.

وی تصریح کرد: به نظر من آقای مظلومی این صحبت‌ها را به دلیل فشارهای حاشیه‌ای که بدلیل نتیجه نگرفتن استقلال بوجود آمده مطرح کرده و اعتقاد قلبی ایشان نیست که با تیم ملی همکاری نکند.

سرپرست تیم ملی یادآور شد: من از زبان خود مظلومی چنین مطلبی را نشنیده‌ام اما شاید برای بازی با ارمنستان ایشان با هماهنگی رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی خواسته تا ملی پوشان استقلال در این سفر تیم ملی را همراهی نکنند.

وی در خصوص انتقاد برخی از ملی پوشان از نیمکت ‌نشینی‌های همیشگی و دائمی خود در تیم ملی اظهار داشت: به اعتقاد من پوشیدن پیراهن تیم ملی برای هر بازیکنی باید یک افتخار باشد و اینکه بازیکنی حتی روی نیمکت تیم ملی هم بنشیند نباید موجب نارضایتی او باشد.

حاجیلو افزود: این طبیعی است که بعضی بازیکنان به تیم ملی دعوت شوند و فرصتی برای حضور در ترکیب اصلی پیدا نکنند ولی این نباید باعث شود که آنها جو تیم ملی را بر هم بزنند و بخواهند برای تیم ملی حاشیه ایجاد کنند.

سرپرست تیم ملی اظهار داشت: خط دفاع و دروازه‌بان جزو پست‌های حساسی است که کمتر دستخوش تغییر می‌شود چرا که اعتمادبه نفس و هماهنگی بین دفاع و دروازه‌بان بسیار حائز اهمیت است به همین خاطر شاید در این دو پست به بقیه بازیکنان فرصت حضور نرسد چرا که سرمربی تیم ملی نفرات اصلی خود را دراین پست‌ها پیدا کرده است.

وی در خصوص برنامه‌های تدارکاتی تیم ملی اظهار داشت: پس از دیدار روز بیستم مردادماه با ارمنستان در خاک این کشور باید به شرق آسیا سفر کنیم و با تیمهای چین و کره جنوبی روبه‌رو شویم. پس از آن باید خود را برای رقابت‌های غرب آسیا در اردن آماده کنیم. علاوه بر این کمیته روابط بین‌الملل در تدارک برگزاری یک دیدار تدارکاتی مقابل یکی از تیم‌های مطرح دنیاست که این مسابقه در روز 26 آبان برگزار خواهد شد.

حاجیلو در خصوص دیدار با ارمنستان گفت: در این مسابقه بازیکنان لژیونر خود را در اختیار نداریم و افشین قطبی اعتقاد دارد حضور لژیونرها در تمرینات تیم‌های باشگاهی‌شان مفیدتر خواهد بود و به آمادگی‌ آنها بیشتر کمک می‌کند اما در سایر بازیهای تیم ملی که در روزهای فیفا برگزار خواهد شد این بازیکنان را در اختیار خواهیم داشت.

وی در پایان در خصوص اردوی تیم ملی پیش از سفر به ارمنستان گفت: بازیکنان تیم ملی روز 17 مردادماه در اردو حضور خواهند یافت و پس از 2 جلسه تمرین در کمپ تیم ملی روز 19 مردادماه عازم کشور ارمنستان خواهیم شد و بلافاصله پس از برگزاری دیدار مقابل تیم ملی ارمنستان به کشور باز می گردیم.